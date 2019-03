Gloria Clama/ Video, pronta ad “affrontare nuove sfide” (MasterChef Italia 8)

Gloria Clama si conferma ancora una volta una delle concorrenti più agguerrite di MasterChef Italia 8. Nell’ultima puntata la mulettista udinese ha mostrato il suo talento ai fornelli a partire dalla prima prova, la Mistery Box. I suoi gnocchi di pera e fonduta sono stati tra i tre piatti migliori della prova, vinta però da Federico con la sua quinoa con battuta di gambero rosso e mazzancolla impanata. Nell’Invention Test Gloria ha fatto coppia con Gilberto. I due, come le altre coppie, hanno dovuto preparare a staffetta il branzino in crosta in salsa choron. Federico, vincitore della prima prova, dopo aver ascoltato i segreti di questa ricetta da Chef Locatelli ha deciso di condividere con Gloria dei “suggerimenti” col solo obiettivo di confonderle le idee. La mulettista ha però capito la strategia di Federico e ha deciso di non seguire i suoi consigli: “Ci sta che mi hai dato consigli sbagliati è pur sempre una prova ad ostacoli, sono qui per mettermi in gioco e questo fa parte della sfida. Sicuramente esserci “scontrati” ci ha portati a legarci un po’ di più”, ha scritto Gloria su Instagram .

Gloria Clama vince la prova in esterna

Inaspettatamente sono proprio Gloria e Gilbero a vincere la prova e a diventare i capitani delle due brigate per la prova in esterna. Gloria, Salvatore, Giuseppe e Federico hanno cucinato nella cucina di “L’altro Luca e Andrea”, noto ristorante tradizionale sui Navigli di Milano, conquistando la vittoria finale (la prima come capitano per Gloria, dopo numerose sconfitte): “Non è stata una prova facile, cucinare nella cucina di in ristorante, non conoscendo il menù, la disposizione delle pentole e tutto il resto… è stata davvero dura, ma abbiamo lavorato bene e comunicato come una vera brigata. Grande ragazzi!”, ha scritto Gloria. Per l’operaia, la prova in esterna è stata un ulteriore conferma della sua passione tra i fornelli: “Provare l’esperienza della cucina di un ristorante ha fortificato la mia voglia di cucinare e affrontare nuove sfide… la passione per la cucina a 360° è sempre più coinvolgente. Non so quali sfide mi riserverà il futuro… ma se mi porteranno a cucinare… saranno solo cose belle”.

