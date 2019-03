Isola dei Famosi 2019/ Paolo Brosio contro Luca Vismara: strategia per la nomination?

La nuova nomination accende tensioni all’Isola dei Famosi 2019. Chi sembra maggiormente sofferente è Paolo Brosio. Per lui è la prima volta al televoto settimanale e questo sembra innervosirlo, come dimostrano alcune sue reazioni su Playa Uva. In particolare, cerca di mettere in evidenza quella che per lui è la furbizia di Luca Vismara, cosa che a molti sembra essere una strategia visto che è proprio lui lo sfidante di questa nomination. Intanto, sull’Isola che non c’è, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni continuano a parlare di Soleil Sorge ma anche di Riccardo Fogli, che con la leade ha instaurato un bellissimo rapporto. “Riccardo Fogli è una banderuola, va da chi gli dà da mangiare” ammette Stefano, che ne ha anche per Soleil che ritiene soprattutto “Arrogante.

SOLEIL CONTRO BETTARINI: BOTTA E RISPOSTA AL VELENO

Soleil Sorge, dal canto suo, è tranquilla in merito al suo comportamento all’Isola dei Famosi e replica alle accuse di Bettarini e Capparoni dicendo la sua: “Secondo me sia spettavano di poter essere loro i leader perché pescano, come se fosse quello l’unico metodo di sopravvivenza all’Isola. Ora che sono tornati alla loro spiaggia potrebbe quasi prospettarsi una settimana piacevole.” Ma se c’è chi critica la Sorge, c’è chi invece la “ama”, proprio come Riccardo Fogli. “Mi trovo così bene con Soleil perché è un raggio di sole. – ammette il cantante – È una donna intelligente, affascinate, è come una nipotina, una figlia.” Intanto, su entrambe le isole, si cerca di creare un nuovo fuoco e l’unico a riuscirci è proprio Luca Vismara, che si becca gli applausi di tutti tranne che di Paolo Brosio.

