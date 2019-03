Ivan Cottini balla, Storie Italiane/Video: “Calcio alla sclerosi” e la Daniele piange

A Storie Italiane è arrivato il momento di parlare di Ballando con le stelle e, in particolare, Eleonora Daniele annuncia l’arrivo di Milly Carlucci dopo il blocco pubblicitario e di un ospite speciale ovvero il modello Ivan Cottini. Nei giorni scorsi si è parlato di lui proprio perché adesso è alle prese con la sua complicata lotta contro la sclerosi multipla da più di 6 anni ma che proprio grazie alla malattia ha scoperto la danza che adesso gli permette di essere “normale” in quei pochi minuti. Lui stesso oggi ospite in studio da Eleonora Daniele si è detto pronto a “dare un calcio al sedere alla malattia” anche se la famiglia non è molto contenta di quello che fa visto che poi si occupano di lui a casa e devono curare le sue ferite e consolarlo per via del dolore. L’ex modello ha espresso il desiderio di essere chiamato da Milly Carlucci per entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle ma Eleonora Daniele gli chiede prima di esibirsi.

IL VIDEO DEL MOMENTO

In coppia con una ballerina, Ivan Cottini si è esibito commuovendo tutti e la stessa conduttrice che, dopo aver accolto la collega conduttrice in studio, a stento trattiene le lacrime. Milly Carlucci bacia e abbraccia l’ex modello annunciando che prenderà parte ad una delle quattro puntate pomeridiane di Ballando con le stelle per cercare di conquistarsi un posto proprio nella fase serale del talent show vip. Lui ringrazia e trova giuste le parole della Carlucci: “Sono contento di quello che ha detto perché io voglio conquistare il mio posto con la danza”. La conduttrice ringrazia e scappa via impegnata come è in questo periodo. Ecco il video del momento dell’incontro con la Carlucci e dell’annuncio:

"Ivan sarà sicuramente protagonista di una delle puntate pomeridiane di avvicinamento #ballandoontheroad "@milly_carlucci incontra Ivan e lo aiuta a realizzare il suo sogno a #STORIEITALIANE





