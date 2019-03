Lasse Matberg / Chi è? Il “vichingo del web” a Ballando con le Stelle 2019

Nel cast di Ballando con le stelle 2019 c’è un concorrente che farà sicuramente breccia nel pubblico femminile. Lui è Lasse Matberg, aitante ufficiale di marina della Royal Norwegian Navy che conta su Instagram circa 678 mila follower. E per chi si chiedesse il perché di tanto successo, basta osservare i suoi scatti per comprenderlo. Occhi azzurri, folta chioma bionda, muscoli in bella vista e barba lunga sono le caratteristiche che fanno impazzire le donne che lo seguono e che, per queste sue qualità e per la grande somiglianza, è stato spesso paragonato anche a Thor, il famoso personaggio della Marvel ispirato all’omonima divinità nordica. Eppure al mondo del web, Lasse è noto soprattutto come “il vichingo” e non è difficile comprendere il perché.

CHI È LASSE MATBERG

Ma cerchiamo di conoscere meglio il bel Lasse Matberg, a partire dai suoi “numeri”. Il “vichingo del web” è alto circa 197 cm, è nato nel 1986 ed è laureato in discipline Sportive e Nutrizionista anche se ha poi intrapreso gli studi per diventare chef. Successivamente è entrato nella marina norvegese proprio come cuoco, dando il via alla sua carriera militare che l’ha poi portato a diventare luogotenente della Reale marina norvegese. Ma passiamo invece a ciò che più potrebbe interessare il pubblico femminile: Lasse Matberg è fidanzato? A quanto pare, il bel vichingo è single, stando anche a quanto lui stesso ha dichiarato poco tempo fa. Chissà che non si innamori nelle sale prove di Ballando con le stelle, cosa che è accaduta anche per altri concorrenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA