Lasse Matberg e Francesca Fialdini, che feeling/ “Io vado via con lui!”

Lasse Matberg e Francesca Fialdini protagonisti di un siparietto divertente a La vita in diretta e che farà parecchio discutere in ottica gossip. Milly Carlucci è stata ospite al noto talk di Rai 1 e ha annunciato altri due concorrenti di Ballando con le stelle, presentando al pubblico nostrano il norvegese Matberg, il vichingo noto sui social network per il suo aspetto fisico e per la sua folta chioma bionda che lo ha visto spesso accostato a Thor. Ad un certo punto, dopo aver fatto alcuni apprezzamenti per la bellezza e per l’aspetto fisico dell’aitante ufficiale di marina della Royal Norwegian Navy, Francesca Fialdini è stata sollevata e presa in braccio da Matberg, proprio come un vero vichingo. Grandi sorrisi e applausi in studio, con Milly Carlucci e Tiberio Timperi testimoni oculari del grande feeling tra i due…

LASSE MATBERG E FRANCESCA FIALDINI, CHE FEELING!

«Io cercavo sul web personaggi particolari e sono stata colpita da lui, scoprendo poi il suo ruolo nella marina norvegese, nonché rappresentante della Marina alla Nato», ha spiegato Milly Carlucci sulla scelta fatta per il cast di Ballando con le stelle, scatenando numerose reazioni sui social network ma non solo. Anche Francesca Fialdini, come vi abbiamo anticipato, ha commentato con piacere la scelta ricaduta sulla web star e, una volta finita l’intervista, ha ironizzato: «Io vado via con lui, tu fai quello che vuoi», le sue parole dirette al collega conduttore Tiberio Timperi. Quest’ultimo ha poi evidenziato: «Chissà come sarà dopo la cura Fialdini, Lasse Matberg».

