Lorena Valiani, suocera di Jovanotti/ Incidente e corsa in ospedale: come sta adesso?

Grande paura per Jovanotti e la sua famiglia per via di un grave incidente accorso ieri mattina a Lorena Valiani, suocera del Cherubini. Secondo le prime notizie riportate da La Nazione sono state ore difficili queste per la famiglia del cantante quando, intorno alle 10.00 di ieri mattina, la donna, 73enne, è caduta facendo un rovinoso volo dal muretto della sua abitazione nella zona di San Martino a Bocena. Secondo cause ancora in corso di accertamento, la suocera di Jovanotti avrebbe perso l’equilibrio cadendo e sbattendo la testa perdendo subito dopo conoscenza. Proprio per questo quelli che erano presenti in zona hanno subito chiamato i soccorsi che sono subito arrivati sul posto.

LA CORSA IN OSPEDALE E LE PRIME ORE DI PAURA

La donna è stata poi trasportata in elisoccorso Pegaso in codice rosso presso le Scotte di Siena per politrauma. La situazione è apparsa subito delicata per via della botta alla testa ma, soprattutto, per le fratture multiple riportate nella caduta. Solo nelle scorse ore la prognosi si è sciolta e sono arrivate notizie importanti sul suo stato salute che la definiscono come fuori pericolo. Lorena Valiani aveva ripreso conoscenza già durante il volo verso Siena mentre i parenti hanno subito allertato Jovanotti e la moglie Francesca che al momento si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro. La donna è la moglie di Benedetto detto Betto, commerciante ed ex presidente della Confcommercio Valdichiana. Sui social tutto tace e mentre l’ultimo post di Jovanotti è ormai di ieri, la foto che ha postato della moglie è di 7 ore fa e i fan del cantante e della donna si sono subito riversati sui profili ufficiali per augurare una pronta guarigione alla signora Lorena.

