Loretta Rizzotti/ Video, la “ship” con Gilberto la penalizza? (MasterChef Italia 8)

Nella scorsa puntata di MasterChef Italia 8 Loretta Rizzotti ha cercato di mettere in difficoltà Salvatore assegnandoli un dolce al cavolfiore. Purtroppo per lei, il capitano ha saputo realizzare un piatto che ha conquistato i giudici e che è stato scelto come uno dei migliori della prova. “Gli ho dato la possibilità di tirare fuori le pa**e”, ha commentato Loretta, senza nascondere lo stupore per il successo di Salvatore. Loretta, invece, ha presentato ai giudici una vellutata di zucca al cognac su foglia di cavolo al burro. Nell’Invention Test, Loretta ha cucinato in coppia con Giuseppe, trovando qualche difficoltà a spiegargli il piatto. I due nonostante le difficoltà non hanno rischiato l’eliminazione. Per la prova in esterna, sui Navigli di Milano, Loretta ha fatto parte della brigata rossa, che ha perso la sfida: “Scusate se insisto, ma l’esterna al Brellin è stata speciale: ascoltare i consigli dello chef del ristorante e cercare di metterli in pratica nel miglior modo possibile; correre per soddisfare i clienti, coordinarci con tutti i componenti della squadra, insomma… ora credo che non mi lamenterò più di alcun ritardo quando uscirò a cena”, ha commentato su Instagram.

Loretta Rizzotti

Loretta Rizzotti ha dovuto sostenete anche il Pressure Tes finale, che consisteva nel preparare i piatti ordinati dai giudici come un vero delivery. “Quando cucino e quando progetto entro in una bellissima campana di vetro, mi concentro e do tutta me stessa per raggiungere l’obbiettivo: rendere felice il mio committente”, ha scritto l’architetto su Instagram, commentando la prova. Loretta, però, non è riuscita a conquistate la simpatia del pubblico anche per il suo feeling con Gilberto Neirotti: “vabbè inutile dire che Loretta e Gilberto sono una ship malefica e potentissima”, “Passano le puntate e io continuo a rabbrividire ogni volta che Gilberto e Loretta interagiscono non troppo platonicamente” e “Si dai ma noi vogliamo sapere come stanno le cose tra Gilberto e Loretta”, sono alcuni dei tweet dedicati ai due concorrenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA