Luca Daffrè/ Uomini e Donne: conteso da Angela e Giulia fa l’indeciso…

Oggi pomeriggio, dopo ben tre puntate una di fila all’altra con protagonisti dame e cavalieri del trono over, torna finalmente il nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Protagonisti di questa puntata, i tre nuovi tronisti: Angela, Giulia e Andrea. Dopo essere partiti con le dinamiche di Teresa Langella e Andrea Dal Corso (direttamente dal castello durante la scelta di Ivan Gonzalez), si passerà proprio agli attuali sviluppi sentimentali dei giovani presenti negli Studi Elios di Roma. Tra questi, anche l’ex tentatore di Temptation Island, Luca Daffrè. Sia lui che Manuel sono usciti in esterna con tutte e due le troniste. Così come anticipa il VicoloDelleNews, si parte con l’esterna di Luca e Angela. Il giovane confida alla Nasti di essere molto attratto da lei fisicamente. Per quanto riguarda il carattere invece, la vede troppo “principessina”. Maria poi chiede ad Angela se ha visto il ragazzo in imbarazzo, ma lei risponde di “no”. A questo punto la conduttrice, fa notare che con Giulia lo è stato.

Luca Daffrè conteso da Angela e Giulia

Successivamente Luca Daffrè esce in esterna con Giulia e le dice esattamente il contrario: non è attratto da lei fisicamente ma caratterialmente. Il ragazzo confida che le piace perché sembra una in grado di potergli tenere testa ed ha una bella parlantina. Lei però, afferma di non trovare giusto provare a costruire un rapporto a 20 anni, se non c’è subito il trasporto emotivo. Luca però in studio, racconta di essersi trovato meglio con Giulia, nonostante lei continui a punzecchiarlo proprio su questo particolare aspetto. A questo punto interviene Maria De Filippi, chiedendole se vuole eliminarlo ma lei risponde di “no”. Nel frattempo, in questi giorni si sono messe in piedi anche le prossime registrazioni e chiaramente, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, si stanno già contendendo il corteggiatore. Lui però, sembra avere scelto di corteggiare ufficialmente la prima anche se la Nasti, non apprezza certi comportamenti. Ed infatti proprio Luca, dopo la precedente registrazione della scorsa settimana, ha chiesto di vedere Giulia: farà per molto la parte dell’indeciso? Staremo a vedere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA