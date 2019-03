Manuel Galiano/ Uomini e donne, video: “Sono stato meglio con Giulia che con Angela”

Il trono classico di Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio ripartendo non solo dal confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso ma anche dalla prima diatriba tra le due neo troniste ovvero Angela Nasti e Claudia Cavaglià. Proprio l’ex corteggiatore di Lorenzo Riccardi ha pensato bene di portare fuori in esterna Manuel Galiano e oggi pomeriggio scopriremo cosa è successo dopo la puntata della scorsa settimana e nella loro prima uscita. I primi dettagli sono stati rivelati nel video promo della puntata di oggi in cui si vedono chiaramente Manuel e Giulia non solo complici ma anche alle prese con i primi baci e i primi abbracci. Di ritorno in studio l’atmosfera non migliora per la Nasti visto che il corteggiatore ed ex tentatore di Temptation Island, rilancia: “Sono stato meglio in un’esterna con Giulia che con te dopo tre esterne”. Come la prenderà la tronista dopo queste dichiarazioni? Dal volto che farà in puntata non sarà felicissima di queste rivelazioni. Clicca qui per vedere il video del momento.

MANUEL GALIANO TRA GIULIA E ANGELA? ECCO I SUOI DUBBI

Dello strano triangolo amoroso che potrebbe crearsi nelle nuove puntate di Uomini e donne ha parlato proprio Manuel Galiano che in un’intervista a Uomini e donne Magazine ha sottolineato di aver cambiato un po’ idea su Angela che se in un primo momento sembrava una ragazza viziata e pronta ad approfittare delle sue sicurezze, adesso è convinto che sia una ragazza molto diversa ma poi confida: “Alcuni lati del suo carattere mi lasciano dei dubbi, tende molto a stuzzicarmi, a cercare il confronto, o a mettermi alla prova, ma avendo io un carattere molto forte non riesce mai nel suo intento. Quando stiamo in esterna provo delle belle sensazioni, ma non posso dire che non mi senta tutte le volte sotto esame“. Tra loro ci sono comunque diverse differenze e non solo per via del diverso ambiente da cui arrivano ma anche per la differenza di età che passa tra i 27 anni di lui e i 19 di lei e questo potrebbe spingerlo tra le braccia di Giulia, una sua vecchia conoscenza a quanto pare. Di lei infatti rivela: “Abbiamo avuto modo di incontrarci durante una serata in discoteca anni fa. Mi ha sempre colpito e, dopo quell’incontro, ci eravamo seguiti sui social ma senza mai più vederci. […] Non nego che mi farebbe piacere conoscerla, perché esteticamente mi piace e ha un carattere molto forte. Io e lei abbiamo un conto in sospeso“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA