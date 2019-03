Masterchef Italia 2019/ Diretta ed eliminati: prova in esterna a Roma (14 Marzo)

Dopo le eliminazioni di Verando e Virginia, per i concorrenti di Masterchef Italia 2019 è arrivato il momento di fare sul serio. La finale del talent show più famoso della televisione italiana è ormai alle porte e per gli aspiranti chef è arrivato il momento delle prove più emozionanti. Anche nella nona puntata, infatti, i concorrenti di Masterchef Italia saranno chiamati ad affrontare prove non solo molto difficili, ma che metteranno alla prova anche la loro emotività. Per staccare il biglietto per la prossima puntata, infatti, gi aspiranti chef dovranno realizzare dei piatti assolutamente perfetti e che potrebbero far parte del menù di un ristorante. Quali saranno, dunque, le sfide della nona puntata di Masterchef Italia 2019? Andiamo a scoprire tutto.

MASTERCHEF ITALIA 2019: UN’EMOZIONANTE MISTERY BOX

La nona puntata di Masterchef Italia 2019 sarà aperta dalla Mistery Box. Quella di questa sera sarà ancora più emozionante rispetto a quelle delle precedenti puntate. Con quali ingredienti dovranno lavorare i concorrenti? I concorrenti ancora in gara dovranno riproporre i piatti con cui hanno conquistato un posto nella cucina più famosa d’Italia. Stavolta, però, dovranno trasformarli in piatti da veri chef, ancora più buoni e strutturati subendo poi il giudizio di Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Seguirà, poi, un complicato Invention Test che porterà i cuochi a lavorare su un terreno minato, sfidando i propri limiti e cercando di dimostrare i progressi fatti durante la permanenza nella cucina di Masterchef Italia.

UNA SPETTACOLARE PROVA IN ESTERNA A ROMA

I concorrenti e i giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri voleranno poi a Roma per una spettacolare prova in esterna al’ombra del Cupolone di San Pietro: i concorrenti, guidati dai giudici stellati, saranno infatti al Centro Sportivo Pio XI di Roma dove cucineranno per seminaristi e sacerdoti impegnati nella Clericus Cup, il campionato di calcio vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano. I concorrenti saranno divisi in due brigate e i piatti che prepareranno saranno poi giudicati dai calciatori che asseggeranno tutte le pietanze indicando, poi, la brigata vincente. I concorrenti della brigata che non conquisterà il palato dei clienti speciali dovranno poi affrontare il Pressure Test che, questa settimana, sarà particolarmente complicato. Del resto, in palio c’è il titolo di ottavo MasterChef d’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA