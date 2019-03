Milly Carlucci a Vieni da me/ “A Ballando i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio”

Milly Carlucci svela il nome di altri due concorrenti di Ballando con le stelle 2019 che partirà su Raiuno sabato 30 marzo. Oltre a Suor Cristina, Angelo Russo, Angelo Razzi che in Svizzera andava a ballare il rock and roll, Marco Leonardi che arriva dalla Sicilia e che ha una bellissima storia che i pubblico conoscerà nel corso del programma ed Enrico Lo Verso. Caterina Balivo, però, vuole scoprire dettagli sulla partecipazione di Suor Cristina chiedendo alla Carlucci se si cimenterà in tutti i balli. “Ognuno interpreta il ballo a proprio modo“, dice la conduttrice non svelando neanche se indosserà gli abiti da ballo o se si esibierà con l’abito da suora. In studio per svelare altri concorrenti, Milly Carlucci non delude le aspettative del pubblico svelando il nome di due ragazzi che formano un unico concorrente che scatenano l’entusiasmo del pubblico di Caterina Balivo. Si tratta di Kevin e Jonathan Sampaio, ma chi sono?

MILY CARLUCCI: “A BALLANDO CON LE STELLE KEVIN E JONATHAN SAMPAIO”

Kevin e Jonathan Sampaio sono due gemelli, classe 1986, modelli affermati sulle passerelle internazionali che hanno deciso di conquistare il grande pubblico scendendo sulla pista di Ballando con le stelle 2019: “sono simpatici e giovani. Sono portoghesi ma parlano italiano”, spiega Milly Carlucci che non ha aggiunge altro: “loro sono un’unità di ballo. Non sappiamo ancora se balleranno con una ballerina o con due ballerine”, dice la conduttrice che poi lancia un sondaggio popolare per decidere quale sarà il percorso dei gemelli Sampaio sulla pista da ballo di Raiuno. “Abbiamo iniziato il nostro percorso professionale a Milano sulle passerelle. Quando eravamo bambini guardavamo Topo Gigio”, spiegano i gemelli di Ballando. Nel cast ci sarà anche Ettore Bassi, un nome che entusiasma particolarmente la Carlucci: “Ettore Bassi l’ho corteggiato per anni per farlo venire a Ballando con le stelle 2019. Caterina Balivo, poi, ha lanciato una freccia in favore di Rosanna Cancellieri che sogna da sempre di essere una concorrente della trasmissione. Dopo aver sostenuto il provino, però, nessuno ha più contattato Rosanna Cancellieri. “E’ una storia di alcuni anni fa. Lei ha fatto già un reality e noi, finchè ci riusciamo, cerchiamo personaggi che non si sono raccontati in altre trasmissioni”, spiega la Carlucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA