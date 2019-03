Muriel Bassi/ Uomini e Donne: l’imbarazzo di Andrea Zelletta e lo sfogo con…

Muriel Bassi è la corteggiatrice di Uomini e Donne che riesce a mettere in imbarazzo il tronista Andrea Zelletta che, in attesa di innamorarsi, si sta godendo totalmente l’esperienza baciando tutte le sue pretendenti. Mora, bellissima e con un fisico mozzafiato, frutto della sua passione per la danza, Muriel è la corteggiatrice che riesce a mettere in imbarazzo Andrea. Ballerina e protagonista di diversi servizi fotografici, infatti, la Bassi ha anche un caratterino con cui si sta mettendo in mostra rispondendo agli attacchi che riceve dalle sue rivali. Decisa a conquistare il cuore di Andrea, Muriel sta sfruttando tutte le sue doti, sia fisiche che linguistiche. Tuttavia, il percorso di Muriel alla corte di Andrea Zelletta non sarà privo di ostacoli. Il tronista pugliese, infatti, non ha alcune intenzione di dedicare e proprie attenzioni ad una sola corteggiatrice e, per Muriel, alle porte, c’è già la prima delusione.

MURIEL BASSI DELUSA DA ANDREA ZELLETTA

Dopo aver sopportato le esterne di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Muriel Bassi ha dovuto subire anche la scelta di Andrea di non portarla in esterna oltre che aver visto tutti i baci che il tronista pugliese ha distribuito finora. Delusa dal’atteggiamento del tronista modello che sperava fosse diverso, infatti, Muriel non nasconde la propria delusione lasciandosi andare ad un lungo sfogo con la redazione. Muriel, infatti, ha esplicitamente dichiarato di essersi sentita presa in giro da Andrea che continua a dividersi tra tutte le sue corteggiatrici senza dare certezze a nessuno. Tuttavia, l’imbarazzo che Andrea prova quando è insieme a Muriel potrebbe essere il chiaro segnale dell’interesse che nutre nei suoi confronti. La corteggiatrice, dunque, riuscirà a superare la delusione vissuta voltando pagina e dando una nuova possibilità ad Andrea?

