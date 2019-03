Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono tornati insieme?/ “Avvistamenti e baci ma..”

Si torna a parlare di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi anche oggi. La coppia è sempre al centro dei pensieri del pubblico di Uomini e donne e non solo perché sono in molti che attendono il ritorno dell’ex corteggiatore in trasmissione nelle vesti di tronista ma sembra proprio che nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con la sua ex e presunti avvistamenti, ma è tutto reale? Sembra proprio di no e a chiarire le cose ci ha pensato la diretta interessata che, abbastanza infastidita dalla questione, ha preso la parola sui social per rispondere alle domande che ha trovato in direct e che riguardano proprio il possibile ritorno di fiamma con Giordano. Nilufar conferma: “Leggo di avvistamenti, incontri, ritorno di fiamma ma non è così, nessuno è tornato con nessuno“.

COSA NASCONDONO I DUE?

La napoletana è stata davvero categorica e le sue parole ma, soprattutto, il tono della sua voce ha colpito i fan di Uomini e donne e della coppia che adesso davvero iniziano e pensare che tra i due sia successo qualcosa di importante e di non rivelato. Nelle scorse settimane c’è chi ha parlato di loro come al capolinea per via di qualche problema che non era prettamente legato alla fine del loro amore ma al comportamento di lei e a quello che è successo in passato proprio dopo la scelta. Ma davvero è il fantasma del loro passato ad aver rovinato la loro vita insieme? Al momento non ci sono dettagli su quello che è successo ma le parole di Nilufar fanno pensare e adesso tutti puntano ancor di più gli occhi sulla coppia. Arriverà la reazione di Giordano Mazzocchi?

