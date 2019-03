Nina Moric Vs Barbara d’Urso e Fabrizio Corona/ E Luigi Favoloso: “Imbarazzante…”

All’indomani della prima puntata di Non è la d’Urso tutti attendono di capire come i personaggi “limitrofi” agli ospiti della conduttrice possano aver reagito all’intervista e le piccole frecciatine non sono mancate per nessuno. I primi della lista sono Nina Moric e Luigi Favoloso. La prima è stata chiamata in causa sui social proprio dal pubblico che ha chiesto un suo commento riguardo alla presenza del suo ex marito Fabrizio Corona nel salotto di Barbara d’Urso dopo quasi dieci anni di offese, da parte di lui, e di indifferenza, da parte della conduttrice. In realtà la modella non la pensa molto diversamente dal pubblico che ha assistito all’incontro tra i due e a chi le ha chiesto sui social “Pensi che Corona faccia bene ad andare dalla d’Urso?”, Nina Moric ha risposto su Instagram: “Non so chi siano”.

I COMMENTI DI NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO

A quanto pare l’idillio d’amore tra Nina Moric e Barbara d’Urso è già finito, salvo inviti in trasmissione nelle prossime puntate in prima serata, e lo stesso è successo con Luigi Favoloso. Quello che, molto probabilmente, è tornato ad essere il fidanzato della Moric, ha usato le storie di Instagram per dire il suo pensiero sul programma e su quello che è andato in onda. In particolare, a bordo della sua auto, ha condiviso con i fan il suo pensiero senza mai fare chiaramente il nome della trasmissione e nemmeno della persona a cui sono rivolti i suoi commenti: “Sono tornato a casa al massimo per cinque minuti, ho acceso la televisione e ho deciso di uscire di nuovo perché l’unica parola che mi veniva in mente era imbarazzante….”. Non sappiamo bene se si riferisse alla scelta di Barbara d’Urso di ospite Fabrizio Corona o alle parole del suo “rivale” ma sicuramente sentiremo ancora parlare di Luigi Favoloso…

