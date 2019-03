Salvatore Angelucci/ Amore e figlia: la nuova vita dell’ex tronista di Uomini e Donne

Un nuovo Angelucci ha varcato le porte di Uomini e Donne. Alessandro è sceso proprio oggi, nella nuova puntata, come corteggiatore di Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Chi però segue da anni il programma, conosce anche i suoi due fratelli maggiori, che sono stati in passato tronisti. Uno di questi è Salvatore Angelucci, la cui storia a Uomini e Donne è paragonabile ad un vero e proprio romanzo. Indimenticabile la storia avuta con Paola Frizziero, ragazza napoletana che fu allora la sua scelta (stiamo parlando del 2005) e con la quale c’è stata una travagliata storia. Storia che si conclude tra molte gelosie nate dalla presenza nella vita di Salvatore di una grande amica: Karina Cascella. E infatti, qualche tempo dopo, Salvatore e Karina diventano una coppia. Dal loro amore nasce anche una bambina, Ginevra. Dopo un periodo molto felice, Karina e Salvatore si lasciano.

LA NUOVA VITA DI SALVATORE ANGELUCCI

Nonostante questa rottura, ad oggi i rapporti tra Salvatore Angelucci e Karina Cascella sono ottimi. I due sono amorevoli genitori per Ginevra e al contempo hanno intrapreso nuove relazioni, altrettanto felici. Salvatore è oggi un deejay affermato e si divide tra lavoro, la sua nuova compagna e la sua bambina Ginevra. In una recente intervista, la Cascella ha paragonato il suo nuovo compagno al suo ex, Salvatore appunto, e ha dichiarato: “Salva è stato l’uomo per cui ho lottato, perché era negli anni quelli d’oro, conteso da molte ragazze. Era un amore sofferto perché lui era molto diverso da oggi, e lo stesso vale per me. Non eravamo fatti per essere una coppia”.

