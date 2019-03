Salvatore Cozzitorto/ Video, il pubblico femminile tifa per lui (MasterChef Italia 8)

Salvatore Cozzitorto nell’ultima puntata di MasterChef Italia 2019 ha trionfato su tutti nella prima prova, la Mistery box. La prova consisteva nello scegliere, a catena, con quale dei 10 ingredienti – vitello, quinoa, Bagoss, merluzzo, melanzana, zucca, castagne, avocado, cavolfiore e patate viola – doveva cucinare il proprio compagno di banco. Loretta ha deciso di mettere in difficoltà Salvatore assegnandoli un dolce al cavolfiore. Inaspettatamente il capitano conquista la giuria con il suo “Che cavalo”: “Hai fatto veramente un bel lavoro, poche persone usano la verdura in pasticceria, devi sempre trovare l’equilibri giusto. Hai fatto un piatto che finirei”, ha detto lo chef Antonino Cannavacciulo assaggiando il suo piatto. “Gli ho dato la possibilità di tirare fuori le palle”, ha commentato Loretta. A vincere la Mistery box è però stato Federico con la sua battuta di gambero rosso e mazzancolla impanata.

Salvatore Cozzitorto, il capitano conquista i social

Nella seconda prova, l’Invention Test, Salvatore Cozzitorto ha fatto coppia con Alessandro. Infine la prova in esterna si è svolta a Milano sui Navigli. La squadra blu, capitana da Gloria e composta da Salvatore, Giuseppe e Federico ha lavorato al ristorante L’Altro Luca e Andrea, sotto la supervisione dello chef Giorgio Lucatelli e Joe Bastianich. A vincere, nonostante un componente in meno, è stata proprio la brigata blu. Salvatore, nell’intervista dopo la prova, ha detto di essersi impegnato al massimo e di aver compreso realmente per la prima volta come sia alta la tensione in una cucina di un vero ristorante. Il capitano è riuscito a conquistare un posto per la nona puntata, in onda questa sera su Sky Uno, e anche la simpatia del pubblico: “Fate vincere ogni giorno Salvatore perché ogni volta che ride mi si scioglie la vita”, “Io son qui solo per Salvatore se va via lui chi s’è visto s’è visto e ciao” e “Io e mia madre abbiamo una crush potente per Salvatore, è bravo in tutto ma come fa”, hanno scritto alcune utenti su Twitter.

