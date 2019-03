Taylor Mega contro Mughini/ “È grazie alla mia influenza se leggono le tue stronza*e”

Taylor Mega è una furia. Sotto le mani dell’influncer da 1,3 milioni di follower è giunta la lettera “virtuale”, pubblicata da Dagospia, nella quale Giampiero Mughini parla proprio di lei e con parole non proprio eleganti. In questa, sulla Mega, infatti si legge: “una che più influencer di così si muore: I tacchi alti, il bikini ridottissimo e poco altro addosso, le labbra su cui è intervenuto un chirurgo d’assalto, le pose studiatissime anche se un po’ gelide da quanto le si legge in volto che sta calcolando l’Iva sulla sua prestazione in corso”. Parole di fronte alle quali Taylor non rimane zitta. Lo sfogo è infatti molto duro e chiaramente non poteva che arrivare attraverso il suo profilo social. Qui scrive: “Mi sembra paradossale dover ricoprire il ruolo di chi spiega, proprio a te, ma mi rammarica molto di più vedere che tu abbia preso posizione su un argomento che evidentemente e dichiaratamente non conosci.”

TAYLOR MEGA CONTRO MUGHINI: SPUNTA ANCHE CORONA

Taylor Mega è un fiume in piena e, infatti, continua nella sua furiosa replica a Mughini: “Ancor più scomodo è vedere che non ti sei fatto problemi a giudicare ciò che sapevi di non sapere. Non mi piace giudicare qualcuno per la sua professione solo perché l’ho sentito qualche volta in TV e non sono così moralmente presuntuosa da giudicare un’intera categoria senza conoscerla”. L’influencer tira in ballo anche Fabrizio Corona nel suo sfogo e, infatti, dichiara: “Mi piacerebbe che il resto del mondo non giudicasse una categoria per una persona. Se volessi fare il tuo gioco, caro Gianpiero, dovrei attaccarti dicendo che oggi l’editoria è morta e che il massimo esponente della tua categoria è addirittura Fabrizio Corona. – e conclude – Ma sai perché non lo faccio? Perché oggi è grazie alla mia influenza se qualcuno legge quelle quattro stro….e che ti sei permesso di scrivere”.

