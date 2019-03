Uomini e Donne / Gemma Galgani fuori dal programma? L’indiscrezione (Trono Over)

Piovono critiche, ancora una volta, su Gemma Galgani. Nelle ultime puntate del trono Over, abbiamo visto la dama dare il due di picche a Rocco Fredella nonostante la sua decisione di organizzare per lei una bellissima serata in castello. Questo ha stranito molti dei telespettatori, convinti che questo gesto avrebbe portato la dama a lasciare lo studio insieme al suo pretendente. Tante sono infatti le critiche e i sospetti che la dama ha sollevato. A farlo notare è anche il settimanale Nuovo Tv, in edicola questa settimana, che infatti scrive: “Il grande rifiuto della dama torinese ha scatenato i commenti dei maligni, ormai sempre più convinti che lei non sia in trasmissione per cercare l’anima gemella: la Galgani ama solo le telecamere”.

GEMMA GALGANI, LA SUA PERMANENZA A RISCHIO?

In effetti, dopo quanto accaduto al trono Over di Uomini e Donne nelle ultime puntate, pare che la figura di Gemma Galgani sia sempre più a rischio. E sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti infatti si legge: “Pure Maria De Filippi non saprebbe più come comportarsi con la protagonista del trono over. – e ancora – E in molti sono pronti a scommettere che il suo posto a Uomini e Donne sia decisamente a rischio.” Il fatto che Gemma continui a chiudere con ogni cavaliere ha scatenato fin troppe critiche da parte di chi è ormai convinto che la Galgani sia finta e continui a rimanere a Uomini e Donne soltanto per visibilità. La dama riuscirà a far cambiare idea a tutti i suoi detrattori? Di certo la situazione per lei si aggrava settimana dopo settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA