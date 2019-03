Uomini e Donne/ Luigi e Irene, Valentina torna all’attacco (Trono Classico)

Continua a gonfie vela la fresca storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La nuova coppia nata nello studio di Uomini e Donne sta trascorrendo dei bellissimi e romantici giorni insieme. Grazie ad alcune stories pubblicate proprio da Luigi, sappiamo che i Irene ha trascorso dei giorni a casa dell’ex tronista ed ha conosciuto la sua famiglia. Non sono mancate delle dolcissime immagini di Irene insieme a Salvo, fratello di Luigi, ormai innamoratissima della sua nuova cognata. Luigi e Irene hanno poi trascorso, proprio di recente, alcuni giorni a Verona, città tra le più romantiche d’Italia. Sorrisi, dediche, baci e tenerezza è quanto traspare dalle stories dei due ragazzi, che confermerebbero la nascita di una amore sincero. Eppure c’è chi non è proprio certo che questa storia sia sincera. Stiamo parlando di Valentina Galli, la corteggiatrice non scelta da Luigi a Uomini e Donne.

VALENTINA CRITICA LUIGI: “HA PRESO IN GIRO TUTTI”

Valentina Galli, alle pagine del settimanale di Uomini e Donne, ha avuto infatti parole non proprio di stima per Luigi Mastroianni. “Penso che Luigi non sia stato sincero.” ha esordito l’ex corteggiatrice, per poi continuare “La prima persona che ha preso in giro è sé stesso e, al posto di Irene, non mi accontenterei mai di un rapporto tiepido con un uomo che si ricorda di provare dei sentimenti verso di me all’ultimo secondo.” E prosegue “I sentimenti sono certezze e non ti fanno avere delle curiosità o provare attrazione per un’altra persona, spero davvero che entrambi possono trovare la loro felicità, ma non so con quali presupposti possono faro insieme e iniziare la loro relazione.” Chissà se Luigi deciderà di replicare a questa dura critica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA