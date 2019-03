Viola Valentino difende Riccardo Fogli/ “Preoccupata per lui! Corona? Poco stimabile”

Viola Valentino dopo la bufera dell’Isola dei Famosi 2019, intervistata da Dea Verna tra le pagine di Oggi, ha preso le difese dell’ex marito Riccardo Fogli. La cantante lo aveva già difeso a spada tratta tramite Instagram ma, ogni occasione è buona per fare capire a Mediaset, quanto sia stato grossolano questo errore. La storia d’amore tra Riccardo e Viola è stata decisamente burrascosa. Si sposano nel 1972, ma dopo pochissimi mesi lui la lascia per finire tra le braccia di Patty Pravo. Dopo un paio di anni, archiviata la storia con Nicoletta, Fogli decide di fare un passo indietro, ritornando dalla moglie che lo riaccoglie. I due quindi, rimangono insieme fino al 1992. Tra alti e bassi quindi, la Valentino conosce il quinto Pooh meglio di chiunque altro. Ed infatti nell’intervista, esordisce confidando di essere preoccupata per la sua condizione fisica: “L’ho visto smagrito, sofferente… Non possono farlo massacrare così dal signor Corona, un personaggio poco stimabile per non dire altro”. Poi ha confidato anche di non credere al tradimento di Karin Trentini: “E’ una grande bugia! Se fosse vero, ci avrebbero mostrato le prove concrete”.

Viola Valentino difende ancora Riccardo Fogli

Ironicamente, viste le corna che Viola Valentino ha ricevuto da parte di Riccardo Fogli, in un primo momento aveva detto che quasi un po’ lo meritava il tradimento: “La mia era ironia, lo giuro!”. E su Patty Pravo, confida di non averla mai incontrata: “Siamo due donne intelligenti e oggi potremmo diventare anche amiche”. Da queste affermazioni, pare quindi che abbia perdonato anche la “scappatella” (durata di anni) di Fogli. “Avevamo 20 anni. Con l’età vedi tutto da un’altra prospettiva”. E sulla questione Corona-Celli, ha un suo preciso pensiero: “Che abbiano architettato tutto per pubblicità?”. Per quanto riguarda la solidarietà ricevuta per Fogli, la Valentino si interrogata però su due aspetti: “E il figlio? Perché non dice niente? E perché Karin non era in studio a difenderlo mentre Corona lo massacrava?”. Per la cantante il vincitore morale dell’Isola dei Famosi, rimane proprio il suo ex marito: “So che se mai un giorno avrò bisogno, lui ci sarà per me e io per lui”. Attualmente serena con il fidanzato Francesco Mango di 30 anni più giovane, pensa anche ai nuovi progetti lavorativi e sogna Sanremo: “Non è facile, prevalgono le major, gli amici degli amici… Ma un pensierino ce lo faccio”.

