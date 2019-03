Ambra Angiolini/ Da Max Allegri al lavoro: “Sono in pace con me stessa” (Verissimo)

Il fine settimana porterà con sè una nuova puntata de Il Silenzio dell’Acqua ma anche un’altra puntata di Verissimo e sarà allora che i fan avranno modo di rivedere Ambra Angiolini. Un fine settimana all’insegna dell’attrice che ha realizzato il suo grande sogno approdando alle fiction ma che adesso si definisce in pace con se stessa e pronta ad iniziare i suoi secondi 40 anni con una vita tutta nuova e non solo nel lavoro. Il suo rapporto con l’attuale compagno Massimiliano Allegri va avanti a gonfie vele ormai da due anni e se qualcuno li da già per segretamente sposati, lei continua a mantenere il riservo assoluto sulla sua vita privata. Domani romperà questo taboo rispondendo a Silvia Toffanin proprio sul suo rapporto con l’allenatore, sul loro possibile matrimonio e su questo nuovo capitolo della sua vita? Il promo della puntata del talk è un po’ vago e parla di “un’attrice, donna e mamma” pronta a raccontarsi, ma cosa rivelerà? Sicuramente presenterà la sua fiction di Canale 5 come ha fatto il collega Giorgio Pasotti scorsa settimana, ma il resto?

IL SILENZIO DELL’ACQUA

Ambra Angiolini non ha certo bisogno di presentazioni. Dai tempi del famoso gioco dello zainetto e della sua conduzione di Non è la Rai sono ormai passati tanti anni ma sembra proprio che lo spettacolo fosse il suo destino. Negli anni scorsi è riuscita ad imporsi nel cinema italiano mettendo a segno importanti traguardi e altrettanti ruoli chiave ma sembra che al suo arco mancasse ancora una freccia, un sogno che aveva nel cassetto e che mai nessuno le aveva permesso di realizzare almeno fino a questo momento. Di cosa si tratta? Semplice delle fiction e serie tv. Da amante com’è della grande serialità americana, e non solo, Ambra Angiolini ha sempre sognato di recitare in una serie e l’occasione è arrivata proprio con Il Silenzio dell’Acqua il crime a tinte thriller che attualmente è in onda nel prime time di Canale 5 alla domenica sera e che è composta da sole 4 puntate. Non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione, anche se gli ascolti lasciano ben pensare, ma sicuramente per Ambra Angiolini questo è stato un sogno che si è realizzato.

IL SUO SOGNO NEL CASSETTO

Lei stessa ha parlato di questo in conferenza stampa durante la presentazione della fiction di Canale 5 e oggi torna a farlo a Spy dove in una lunga intervista racconta le sue sensazioni su questo progetto al grido di: “A 41 anni ho finalmente realizzato il mio sogno”. Ne Il Silenzio dell’Acqua, Ambra Angiolini ha prestato il volto a Luisa una donna “dal bel caratterino ma nonostante tutto sono davvero contenta di aver interpretato una donna così difficile e poco simpatica come lei”. Questa esperienza è stata positiva per Ambra Angiolini che torna in tv dopo una piccola esperienza nel 2000 in Una donna per amico: “A quanto pare non se lo ricorda nessuno… Battute a parte sono felicissima di questa opportunità, ci ero rimasta male nel non aver mai ricevuto nessuna proposta”.

IL SUCCESSO L’HA TRAVOLTA MA OGGI E’ IN PACE

A quanto pare in passato Ambra Angiolini si era messa in gioco ma nessuno le aveva mai detto sì tanto che per lei era diventata una vera e propria ossessione. L’attrice ammette di essere stata scartata anche da Il Commissario Montalbano “forse perché troppo pop per gli addetti ai lavori” e adesso spera davvero che Il Silenzio dell’Acqua possa avere un seguito e che questo sia per lei solo il punto di partenza: “Sul set siamo diventati davvero una grande famiglia e Giorgio è un attore che mi ha insegnato tanto, senza di lui non so se sarebbe stata la stessa cosa. Era la nostra prima volta insieme…“. Riguardo al suo futuro, invece, sembra che non ci sia solo il possibile seguito della fiction ma anche un ritorno in radio, l’unica oasi di salvezza quando si ha una forte esposizione mediatica ma in chiusura di intervista, sempre a Spy Ambra Angiolini rivela: “Sono diventata famosa in modo atipico, ho combattuto tanto contro tutto questo ma oggi sono finalmente in pace con me stessa”.



