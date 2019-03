Amici 18/ Timor e Peparini incontrano i cantanti fuori dal serale: la decisione

Sabato pomeriggio, nel nuovo speciale di Amici 18, verranno assegnate le ultime maglie del serale e verranno finalmente presentati i due direttori artistici delle squadre bianca e blu. È per questo che i professori hanno deciso di concentrarsi completamente sui sette ragazzi rimasti al momento fuori dal serale, per comprendere chi di loro meriti la maglia verde e chi, invece, no. Pochi giorni fa è stato Rudy Zerbi a voler parlare con i sette allievi, ammettendo che hanno ancora tutti una grandissima possibilità. Ieri è stata invece la volta di Timor Steffens che ha voluto incontrare, in primis, tutti i cantanti rimasti ancora fuori. “Volevo prendermi del tempo per entrare nel vostro modo e cercare di capirvi meglio” ha ammesso l’insegnante di danza hip hop, dando poi ad ognuno dei consigli sulla propria performance.

TIMOR E PEPARINI ASCOLTANO I CANTANTI PER IL SERALE

Come Timor Steffens, anche Veronica Peparini, in vista dello speciale di Amici 18 di sabato e, ancor più del serale, ha deciso di incontrare tutti i cantanti rimasti al momento fuori. “Sono qua perché anche io sui ballerini ho le idee chiare ma sui cantanti ho ancora bisogno di capire e farmi un’idea precisa su chi portare al serale. – spiega la maestra di danza moderna e contemporanea – Vorrei quindi sentirvi cantare qualcosa per avere le idee più chiare anche se la mia idea, più o meno, me la sono fatta.” Così ascolta tutti e ha un consiglio e un complimento per ognuno di loro. Sabato scopriremo quali dei ragazzi si aggiungeranno ai 9 che sono già al serale, andando a comporre l’organico ufficiale del serale di Amici 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA