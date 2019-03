Andrea Zelletta/ Uomini e Donne: “Natalia mi piace, ma Klaudia e Muriel…”

Il trono di Andrea Zelletta è entrato nel vivo. Con il ritorno di Natalia Paragoni, il tronista pugliese ha cominciato a svelare le carte senza dare rassicurazioni alle proprie corteggiatrici. A 25 anni, Andrea ha voglia di innamorarsi e di vivere una storia d’amore bella e importante anche se, per il momento, non sa ancora come dev’essere la donna che deve avere accanto per far uscire la parte migliore del suo carattere. “Sono nella confusione più totale. Mi piacciono tutte e tre le mie corteggiatrici” – racconta Andrea a Uomini e Donne Magazine – “Esteticamente sono attratto da tutte e tre. Klaudia fa uscire il mio lato più premuoro e ironico; Muriel mi tiene sulle spine e riesce a catturare la mia attenzione. Poi c’è Natalia: con lei parliamo poco, ma i nostri sguardi dicono tanto. Tra di noi c’è una forte alchimia e complicità”, spiega. “In questo momento ho una piccola preferenza, ma a 25 anni devo ancora capire cosa cerco davvero e quale donna può stare al mio fianco”, aggiunge.

ANDREA ZELLETTA: IL RITORNO DI NATALIA PARAGONI

Il ritorno di Natalia Paragoni ha scatenato la dura reazione delle altre corteggiatrici che hanno attaccato Andrea Zelletta accusandolo di non essere stato totalmente sincero. Se da un lato la reazione delle altre ragazze ha rassicurato Andrea, sicuro di piacere davvero a tutte, dall’altro, lo ha deluso. In particolare, il tronista pugliese, a Uomini e Donne Magazine, confessa che non si aspettava affatto un attacco diretto come quello di Muriel che gli ha dato del calcolatore. “Sta bagliando di grosso” – dice Andrea – “ho tanti difetti, ma essere un calcolatore non è uno di questi. Sono uno che vive le situazioni di pancia e non programma nulla. Ho trovato il suo intervento fuori luogo. Personalmente mi sento sereno a riguardo, ma da lei non me l’aspettavo”, spiega il tronista. Su Natalia, poi, aggiunge: “il suo atteggiamento da primadonna, da un lato mi piace, ma dall’altro no. E’ sinonimo di carattere e personalità, ma non vorrei che la portasse a sottovalutare la situazione e a trascurarmi. Lei pensa che non nutra un reale interesse verso le altre, ma non è così”.

ANDREA ZELLETTA: “FEDERICA? NON PROVO NESSUNA EMOZIONE FORTE”

Andrea Zelletta si è sbilanciato ammettendo il suo interesse per Natalia, Klaudia e Muriel. I tronista pugliese, però, non ha parlato di Federica che ha baciato più volte. Il percorso di quest’ultima, però, potrebbe finire presto. Zelletta, infatti, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha confidato di non provare nessuna emozione forte nei suoi confronti. “L’ultima volta ho deciso di non portarla fuori perchè il mio istinto mi spingeva verso le altre. E’ una questione di emozioni: mi sono accorto che, una volta finite le esterne con lei, ultimamente dentro di me non si muoveva nessuna emozione forte. E la monotonia, come ho sempre detto, è la cosa che più mi spaventa” – dice il tronista che poi conclude così – “Devo ancora capire”.



