Benedetta Parodi a Vieni da me/ “Io e mio marito Fabio Caressa cresciuti insieme”

Benedetta Parodi apre le porte del proprio cuore e si racconta ai microfoni di Caterina Balivo. Ospite dell’ultima puntata settimanale di Vieni da me, Benedetta Parodi non si risparmia svelando il segreto del suo amore con il marito Fabio Caressa che ha sposato nuovamente, del rapporto con i tre figli e del legame con la sorella Cristina. Dopo essersi fatta conoscere grazie al lavoro in tv, Benedetta Parodi decide che la sua strada è si la televisione, ma dietro una cucina. Appassionata di cibo, Benedetta Parodi ha trasformato la propria passione in un lavoro conducendo trasmissioni culinarie come Bake Off – Dolci in forno, ma pubblicando anche libri di ricette. Quelle di Benedetta Parodi sono ricette semplici da realizzare che hanno conquistato il pubblico. Oltre ad essere una donna in carriera, però, la più piccola delle sorelle Parodi è anche una mamma e una moglie felice e innamorata dei figli e del marito. Una felicità che traspare dal sorriso che trasmette ai followers e al pubblico che la segue da anni.

BENEDETTA PARODI: IL SEGRETO DEL SUO AMORE CON IL MARITO FABIO CARESSA

Sposati da vent’anni, Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono genitori di tre splendidi figli, Diego, Eleonora e Matilde con cui hanno festeggiato le nozze bis alle Maldive. Un amore solido e maturo quello che Benedetta Parodi e di Caressa che si sono regalati un secondo matrimonio donando anche ai figli una vera favola d’amore, ma qual ‘è il segreto della loro unione? «Siamo cresciuti insieme, se continua è merito di entrambi. Anche se è Benedetta l’anima della famiglia. È lei che ci riunisce sempre tutti», ammette il giornalista in un’intervista rilasciata qualche anno fa a Vanity Fair – «Io lavoravo a Telepiù, lei era la stagista della redazione. L’ho invitata a uscire un paio di volte, all’inizio ha fatto un po’ di resistenza. Dopo la prima uscita, Biscardi ci ha incrociato in corridoio. Non stavamo chiacchierando, siamo solo passati uno al fianco dell’altra. E dopo un po’ mi ha detto: “Che fai, esci con la Parodina?” Ci aveva visto giusto».

