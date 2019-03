Ciao Darwin 2019, Chic vs shock/ Enzo Miccio e Lisa Fusco i capitani

L’attesa è finita. Venerdì 15 marzo, in prima serata su canale 5, va in onda la prima puntata di Ciao Darwin 2019. Giunto all’ottava edizione, l’esilarante varietà condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, rappresenta un esperimento antropologico per la televisione italiana. La nuova edizione prende spunto dal romanzo di Stephen King “Terre Desolate” e ha come obiettivo quello di esplorare gli scenari apocalittici verso cui il nostro mondo si avvicina e di cui è responsabile l’uomo come anticipa anche lo spot pubblicitario. Puntata dopo puntata, Ciao Darwin decreterà come sarà fatto l’uomo del futuro e in quale monso vivrà: quali saranno le sue caratteristiche, che tipo di lavoro svolgerà. Nella prima puntata, la sfida metterà l’uno contro l’altro il mondo chic e il mondo shok in cui l’eleganza si contrappone alla stravaganza. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Enzo Miccio e Lisa Fusco.

CIAO DARWIN 2019: I GIOCHI DELLA SFIDA

La sfida tra il mondo chic e il mondo shock che animerà la prima puntata dell’ottava edizione di Ciao Darwin punterà tutto sul divertimento. Esattamente come negi scorsi anni, anche quest’anno, la mente di Paolo Bonolis affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, ha deciso di puntare sui giochi che hanno fatto la storia della trasmissione. I concorrenti, così, cercheranno di portare a casa la vittoria affrontandosi in sfide divertenti che regaleranno una serata spensierata ai telespettatori. Tornano così il gioco “a spasso nel tempo”, che proietta magicamente i concorrenti in diverse epoche storiche o in particolari aree geografiche ne corso de quale dovranno rispondere alle domande sui personaggi e sui costumi del periodo; le temutissime “prove di coraggio” che metteranno alla prova i concorrenti, chiamati a sfidare le proprie paure;il “faccia a faccia” in cui le due squadre si lanciano accuse senza peli sulla lingua e e il gioco finale con il quiz all’ultimo respiro dei “cilindroni”.



UNA MADRE NATURA DIVERSA IN OGNI PUNTATA

Anche in Ciao Darwin 8 tornerà Madre Natura. Le splendide depositarie del meccanismo della casualità delizieranno il pubblico con la loro bellezza naturale. Per la gioia dei telespettatori e del pubblico in studio, ci sarà una Madre Natura diversa in ogni puntata come ha anticipato Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, che ha seguito personalmente i casting. Nonostante sia considerato uno dei mattatori della tv, infine, Bonolis non nasconde l’emozione: «Ho la fortuna di collaborare con la stessa squadra da anni, con gli autori Sergio Rubino e Marco Salvati, con mia moglie Sonia (Bruganelli, ndr) insieme con tutto il team produttivo dell’SDL e quello di Mediaset. Ci capiamo al volo e questo rende tutto più facile» ha spiegato il conduttore come scrive Tv, Sorrisi e Canzoni.



