Davide Digeso/ Uomini e Donne: “di Angela mi piace la schiettezza, ma Giulia…”

Davide Digeso deluso da Angela Nasti? La tronista napoletana, dopo aver chiamato in studio Luca Daffrè lasciando in panchina il corteggiatore che non ha nascosto la propria delusione, non nega che l’arrivo di Giulia Cavaglià ha scombussolato i suoi piani. Davide, giunto in trasmissione per un appuntamento al buio, è rimasto colpito da Angela al punto da riuscire a conquistare le sue attenzione. Pur non rappresentando il suo prototipo di uomo, infatti, la tronista ha portato più volte in esterna Davide ammettendo di cominciare a provare un interesse nei suoi confronti. Tuttavia, nelle ultime puntate, la tronista ha notato un atteggiamento strano di Davide in studio: se, infatti, in esterna è sempre attento e premuroso, in studio non lo sarebbe affatto. Accusa che Davide ha rigettato affermando di cercare più volte il suo sguardo senza successo. Nonostante tutto, però, a Uomini e Donne Magazine, Davide ha dichiarato di provare qualcosa per Angela. “Credo che la complicità caratteriale abbia un peso più importante e possa aiutare con il tempo persino a far scattare una forte attrazione fisica. Mi sono mostrato per come sono. Credo di saperla far ridere, ma di essere anche capace di dirle le cose in faccia. Mi piace il suo essere schietta: come me, non si perde dietro inutili giri di parole”, ha dichiarato il corteggiatore.

Davide Digeso: “Giulia Cavaglià? Mi ha fatto un’ottima impressione”

Nonostante si sia sbilanciato nei confronti di Angela Nasti, Davide Digeso ammette che l’arrivo di Giulia Cavaglià lo ha spiazzato. Il corteggiatore, infatti, a Uomini e Donne Magazine spiega di essere stato colpito dalla nuova tronista e da suo atteggiamento. Davide, dunque, cambierà idea dichiarandosi per Giulia? “Ha scombussolato un po’ tutto. Non ho seguito il suo percorso con Lorenzo, ma per come è apparsa durante il confronto in studio mi ha fatto un’ottima impressione. Ho rivisto in lei alcuni lati caratteriali della mia ex, quelli che mi hanno fatto innamorare, come il suo essere donna e il saper tirare fuori gli attributi. Mi ha lasciato molta curiosità” – ha spiegato il corteggiatore che, a chi lo critica, come il collega Manuel, replica così – “Non mi piace sparare cattiverie sugli altri per apparire. In quello studio c’è chi lo fa e glielo lascio fare, non mi interessa. Non ho bisogno di questo per risultare vero o positivo agli occhi del pubblico. Manuel ha bisogno di me per emergere, ma io preferisco non rispondergli“, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA