Eden Lorenna/ Video, “Nelle tue mani” ha convinto tutti (Sanremo Young 2019)

Nella puntata semifinale di Sanremo Young, il giovane Eden Lorenna si è esibito con la canzone Nelle tue mani, classificando primo della scaletta del voto data dall’Academy e dal televoto. Una puntata che ha fatto discutere poiché Eden è stato duramente attaccato da Amanda Lear, la quale ha colpito duramente il ragazzo usando parole certamente fuori luogo. Pur dicendosi favorevole alla sua voce, ha contestato il repertorio scelto delle sue esibizioni, in questo caso la canzone de Il Gladiatore, reputata troppo pesante per un ragazzo della sua età. Ovviamente il pubblico non ha apprezzato la sua esposizione e soprattutto la votazione, Amanda ha dato al ragazzo 1. Un gesto simile non poteva passare inosservato, infatti hanno reagito tutti, tra cui Anna Tatangelo che ha definito umiliante il gesto della collega.

Eden Lorenna, Sanremo Young: si è distinto dall’inizio

Eden Lorenna è un ragazzo che si è sempre distinto tra i partecipanti di Sanremo Young, ha fatto un percorso evolutivo dal punto di vista canoro e anche per la sua interpretazione, meritevole di attenzione. Il ragazzo ha una voce da tenore veramente molto bella ed è impossibile non restare affascinati dalle sue canzoni. Anche Antonella Clerici si è esposta nei confronti di Eden, mostrando un non particolare apprezzamento verso il genere di musica e quindi verso le esibizioni di Eden. Per fortuna altri giurati, tra cui Rita Pavone e Noemi hanno sempre esaltato questa sfumatura lirica del giovane, un talento da apprezzare. Eden infatti è molto bravo a soli 17 anni, un vero cultore del canto con la c maiuscola. Soprattutto in un ragazzo così giovane è estremamente difficile trovare questa passione e questa dedizione per le sfumature della musica che non siano propriamente ed unicamente riservate a tonalità dettate dalle mode o dalla voglia di emergere.

Buone possibilità di vittoria

Eden Lorenna pur non essendo il favorito in gara a Sanremo Young ha comunque buone possibilità di aggiudicarsi la vittoria. La sua presenza social infatti è la tangibile dimostrazione di come il pubblico apprezzi le doti canore del ragazzo e le sue esibizioni. Sono in tanti ad incitarlo e soprattutto ad auspicare la sua possibile vittoria nel talent della Rai. Per i fan infatti è lui ad essere meritevole del trionfo poiché ha una voce pazzesca e particolare. Ovviamente però queste sono solo previsioni, com’è risaputo nella finale può accadere ogni cosa e le sorti dei concorrenti potrebbero addirittura ribaltarsi.

L’esibizione con Nelle tue mani





