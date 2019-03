Ema Kovac è fidanzata/ Il cuore di Madre Natura di Ciao Darwin è di Luca Lanticina

Siete rimasti ammaliati anche voi dalla bellezza di Ema Kovac, la nuova Madre Natura di Ciao Darwin? Bene, se nutrite abbastanza autostima da poter credere – o forse sognare, ma diciamo pure illudervi – di riuscire un giorno a conquistarla, abbandonate subito ogni ambizione, non fatevi del male. La modella croata che si è presentata al pubblico di Canale 5 con uno schiaffone in pieno volto ad un Luca Laurenti in versione Pablo Escobar è infatti felicemente fidanzata. Il fortunato – e da oggi invidiatissimo da tutta Italia – ha nome e cognome: si chiama Luca Lanticina e, stando a ciò che comunica il suo profilo Instagram, è innamoratissimo della sua Ema. Moltissimi scatti li ritraggono insieme, avvinghiati e con gli occhi sognanti: una coppia che da questa sera dovrà mostrarsi più forte della popolarità che giocoforza investirà la croata…

EMA KOVAC FIDANZATA

Luca Laurenti non se ne risenta: nel cuore di Madre Natura, Ema Kovac, c’è posto soltanto per un Luca: Lanticina. Che la bellissima indossatrice abbia occhi soltanto per il suo fidanzato lo si evince ad esempio dal messaggio romantico che gli ha indirizzato sul suo profilo Instagram in occasione del di lui compleanno, lo scorso 8 novembre. Ema ha infatti dichiarato apertamente tutto il suo amore e la sua stima per il compagno con queste parole:”Se potessi darti una cosa nella vita, mi piacerebbe darti la capacità di vedere te stesso attraverso i miei occhi. Solo allora ti renderesti conto di quanto sei speciale per me Happy birthday love, Luca Lanticina ti amo!”. Insomma, una dichiarazione d’amore pubblica, che non lascia dubbi sui sentimenti di Ema Kovac. Rassegnatevi, amici lettori…

© RIPRODUZIONE RISERVATA