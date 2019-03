Enzo Miccio/ “I matrimoni? Le mie dritte chic agli sposini…” (Ciao Darwin 2019)

Sarà Enzo Miccio a capitanare una delle due squadre che questa sera si sfideranno nel corso del primo appuntamento di Ciao Darwin 2019. Nel duello che vedrà scontrarsi i protagonisti chic contro gli avversari shock, il noto wedding Planner sarà al timone dei primi, rivendicando a chiare lettere l’ideologia dell’eleganza, per una lotta tenace alla sciatteria. Miccio, noto soprattutto per i suoi matrimoni da sogno, è oggi celebre sul piccolo schermo e nella vita quotidiana per il suo buon gusto: ha fatto infatti dell’eleganza una vera e propria bandiera e non perde mai occasione di dare dritte di stile ai suoi sposini. Negli anni, però, è diventato celebre grazie allo slogan – e al fortunato format omonimo – Ma come ti vesti, nel quale, in coppia con Carla Gozzi, ha elargito con successo le sue preziosissime dritte di stile a numerosi protagonisti.

Enzo Miccio, “Il mio staff cresce ogni anno”

I suoi matrimoni sono delle vere e proprie favole, capolavori di stile che ogni anno dettano le regole e i trend del momento. Essere un Wedding planner, però, non è semplice e per metter in piedi un evento unico, è necessario avere al seguito una serie di collaboratori pronti a tutto. Enzo Miccio, infatti, di recente ha parlato proprio della squadra che lo affianca nell’organizzazione dei suoi matrimoni, accennando a una squadra che si sviluppa con il passare del tempo e che lavora come un meccanismo ben oleato. “Lo staff cresce ogni anno ed è composto da una parte consolidata, che mi accompagna da anni in questa avventura, a cui si affiancano negli ultimi anni altre personalità trasversali. Oltre a me – conferma Enzo Miccio a Vanni Fondi per il Corriere della Sera – che mi occupo della direzione creativa e sono il volto della società”.

L’agenzia di Enzo Miccio

A un passo dalla sua avventura di capo squadra nello studio di Ciao Darwin 2019, Enzo Miccio svela i segreti dei suoi matrimoni, portando alla luce una realtà fatta di persone, collaboratori e professionisti di ogni genere. “L’agenzia è composta da una event manager, una persona che segue la comunicazione, una scenografa, un architetto, un esperto di marketing, un responsabile amministrativo e logistico, un responsabile IT e un’assistente generale – spiega il celebre Wedding Planner al Corriere della Sera – A queste figure fisse, che seguono l’attività dell’agenzia, si affiancano esperti di ogni settore, che risultano fondamentali per la riuscita di eventi complessi”. Lo scopo? “Voglio essere in grado di fornire una consulenza a 360 gradi nel settore wedding – spiega Miccio – e in tutto ciò che lo circonda”.



