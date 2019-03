Giuseppe Ciccarese/ Video, che successo con Simone Cristicchi (Sanremo Young 2019)

Giuseppe Ciccarese nell’ultima puntata di Sanremo Young 2019 si è esibito con il brano di Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa. Il cantante è il più giovane di tutta la brigata ed è arrivato in finale insieme ad altri tre concorrenti. In particolare nello scontro diretto tra Ciccarese e Beatrice, la sentenza è arrivata da Gigi D’Alessio che ha salvato il ragazzo e lo ha portato in finale. Il suo percorso in questo programma forse non è stato notevole come quello di altri partecipanti in quanto sin dalle prime puntate c’è stato un certo trasporto nei suoi confronti. Volendo tirare le somme dal punto di vista formativo, Giuseppe ha certamente consolidato la sua dinamica interpretazione e il suo contatto diretto con l’ascoltatore, però c’è ancora un lungo lavoro da fare dal punto di vista tecnico se si vuole guardare alla performance da un punto di vista strettamente canoro.

Giuseppe Ciccarese, Sanremo Young: non eccellente ma buono

L’esito della performance di Giuseppe Ciccarese a Young Sanremo non è stato eccellente ma buono, ricevendo dal voto combinato di Academy e Televoto un punteggio di 71. Complessivamente i giudizi da parte dei giurati sono stati equilibrati, l’unica ad essere molto dura nei suoi confronti è stata Amanda Lear. Quello che è emerso nell’ultima puntata che è poi la sintesi del percorso fatto dal ragazzo è certamente un cantante che ha delle qualità vocali, anche notevoli, ma che non riesce pienamente a soddisfare con la sua voce. Spesso non è preciso, ci sono molte imperfezioni ancora da correggere, tuttavia Ciccarese tiene il palco molto bene e questo è un punto a suo vantaggio. Certamente la presenza è una cosa che si può imparare, eppure Giuseppe sembra riuscire senza problemi anche con una giusta interpretazione. Al culmine della canzone sono piovuti applausi, tuttavia appunto alcuni artisti non hanno apprezzato come la Lear che ha addirittura attribuito 3. Certamente Amanda Lear è stata come sempre eccessivamente dura nei suoi confronti, soprattutto per le modalità con cui ha deciso di conferire con il ragazzo e soprattutto esplicare le sue motivazioni. Si tratta pur sempre di un ragazzo agli esordi e non certo un professionista arrivato.

Uno dei potenziali vincitori, ma…

Giuseppe Ciccarese è uno dei giovani potenziali vincitori di Sanremo Young. Sempre tra i primi posti in classifica, sicuro sul palco e dinamico nell’esibizione. Per tutti questi motivi probabilmente sarà proprio lui a trionfare nella finale del programma. Le voci si rincorrono da settimane circa la sua possibile vittoria. C’è però anche da dire che Giuseppe ha già la sua schiera di seguaci, il pubblico è dalla sua parte e i complimenti che si trovano anche in rete sono tanti. Molto sostegno e molti apprezzamenti, sarà probabile quindi che il trionfatore di questa seconda edizione di Sanremo Young sia proprio Giuseppe Ciccarese. Per tutti questi motivi sembra scontato il futuro roseo del giovane cantante.

