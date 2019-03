Hitman: agent 47/ Video, su Italia 1 il film con Rupert Friend (oggi, 15 marzo 2019)

Hitman: agent 47 è il film che potremo seguire stasera, venerdì 15 marzo 2019, su Italia 1. Si tratta di una pellicola americana girata e prodotta nel 2015 dalla casa cinematografica della Twenty Century Fox in collaborazione con la TSG Entertainment mentre la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’home video è stata gestita esclusivamente della Twenty Century Fox. La regia di questo film è stata affidata a Aleksander Bach con soggetto tratto dal videogioco Hitman Absolution e dalla storia di Skip Woods mentre la sceneggiatura ha visto il lavoro dello stesso Woods in collaborazione con Michael Finch. Il montaggio è stato realizzato da Nicolas De Toth, le musiche della colonna sonora portano la firma di Marco Beltrami e nel cast figurano Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto, Ciaran Hinds e Rolf Kanies.

Clicca qui per il trailer del film

Hitman: agent 47, la trama del film

Andiamo a vedere la trama del film Hitman: agent 47. Ci troviamo negli anni 60 negli Stati Uniti d’America con il governo intento a portare avanti la propria guerra fredda con l’Unione Sovietica. Una guerra che viene portata avanti in tantissimi ambiti partendo dalla cultura fino ad arrivare allo sviluppo di potenti armi militari che potessero permettere di avere la meglio rispetto al proprio antagonista. In particolare uno scienziato sta portando avanti un incredibile programma scientifico che prevede attraverso esperimenti di genetica, la possibilità di ottenere dalle provette dei veri e propri agenti in carne e ossa privi di ogni genere di emozione e sentimento e quindi potenzialmente degli assassini spietati pronti a qualsiasi genere di azioni e missione militare. Tuttavia questo genere di esperimento non sembra poter dare i risultati sperati in quanto vengono incontrate diverse difficoltà nella manipolazione genetica per ottenere una simile soluzione. Nel corso delle sperimentazioni vengono però creati alcuni spietati assassini che presentano delle piccole problematiche che non li rendono assolutamente perfetti. Le sperimentazioni vanno avanti per diversi anni fino a che lo stesso scienziato non scompare nel nulla in quanto pentito di quanto sta facendo. L’eco delle sue imprese scientifiche, tuttavia, crea un certo interesse in altri scienziati che cercano di ripercorrere la sua stessa strada in maniera tale da portare a compimento il progetto. Tutti i vari tentativi falliscono miseramente anche perché non dispongono dei dati scientifici che lo scienziato aveva messo da parte in tanti anni di carriera. Si arriverà ad un certo punto in cui il governo stanco dei tanti fallimenti decide di mettere da parte il progetto mentre gli agenti che sono stati ottenuti possono continuare a vivere in maniera del tutto normale la propria esistenza. Tutto cambia però quando alcuni decenni più tardi uno scienziato scopre per puro caso la chiave di volta per risalire i dati scientifici del suo predecessore in quanto sarà sulle tracce della figlia di quest’ultimo.

Il trailer del film





