Isola dei Famosi 2019/ Paolo Brosio stratega? Sarah furiosa, Marina e Luca attaccano

È un Paolo Brosio molto nervoso quello di questa nuova settimana all’Isola dei Famosi 2019. In particolare, il giornalista sembra non abbia affatto gradito il comportamento di due naufraghi in particolare: Luca Vismara e Sarah Altobello. E se con il primo, grazie anche all’aiuto del gruppo, arriva la riappacificazione, con Sarah le cose si complicano. Brosio non ha preso bene che lei abbia messo le mani nel suo sacco per prendere in sua assenza i suoi occhiali, che sarebbero serviti ad accendere il fuoco, ma tutti trovano che stia esagerando. La stessa Altobello, in un confessionale, sbotta: “Il signor Brosio sa che mica andavo a rubare nel suo sacco. Non mi rivolge più la parola, ora gli sono indifferente e viviamoci questa indifferenza. – e continua – Che cos’è? Di cosa stiamo parlando Paolo Brosio? Ora ti sei svegliato?”

PAOLO BROSIO STRATEGA? LE OPINIONI DI LUCA E MARINA

Il cambiamento di Paolo Brosio, susseguente alla nomination ricevuta nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, è stato notato da molti. Anche Marina La Rosa lo commenta in confessionale: “Paolo non porta dei pesci, questo mi fa sorridere perché nessuno ha delle aspettative ma lui deve farsi una risata. Ci vuole dell’ironia anche all’Isola dei Famosi.” Anche Luca Vismara ammette che Paolo stia sbagliando nei modi (e soprattutto con Sarah Altobello) e dice quella che potrebbe essere la motivazione di questo cambiamento: “Penso che la paura di uscire si sia trasformata improvvisamente in strategia. Mi è difficile pensare che lui sia un grande stratega, ma almeno inconsciamente lo è, ne sono abbastanza convinto”, conclude.

