Italia’s Got Talent 2019, 2a semifinale/ Finalisti, ultimi 5 posti: ospite Borghese

Venerdì 15 marzo, alle 21.15, in prima tv assoluta su Tv 8, va in onda la seconda ed ultima semifinale di Italia’s Got Talent 2019 dopo l’appuntamento della settimana scorsa che ha decretato i primi finalisti del talento show condotto dalla bravissima Lodovica Comello. Per i concorrenti che saliranno sul palco di Italia’s Got Talent 2019, però, sono poche le chance per conquistare un posto nella finale in programma venerdì 22 marzo. Sono infatti solo 5 i talenti che, riuscendo a conquistare i giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi, avranno accesso all’attesissima finalissima che andrà in onda in diretta e decreterà il vincitore assoluto del talent show, sempre più seguito dal pubblico che, in compagnia dei talentuosi concorrenti, trascorrono una serata al’insegna del divertimento e della spensieratezza.

ITALIA’S GOT TALENT 2019: I CONCORRENTI DELLA 2A SEMIFINALE

La seconda semifinale di Italia’s Got Talent 2019 si aprirà con i Mini Raptor, gruppo di giovanissimi artisti emergenti e acrobati che aveva aperto le audizioni del talent show di Tv8. Seguirà, poi, la diciannovenne Aurora Leone che divertirà tutto il pubblico con la sua comicità surreale e i Duo No Gravity, padre e figlio autodidatti. Il secondo gruppo di semifinalisti che salirà sul palco sarà formato dalle atlete professioniste Asd Gea Lentate, Nic & Ale la coppia di amici che, durante le audizioni, aveva emozionato cantando con la lingua dei segni e dal gruppo idol delle Cos-Mix. I ballerini Lady Cunfaya e Luca, Wuoz e i Chicos Mambo formano il terzo gruppo di semifinalisti che cercheranno di conquistare il consenso dei giudici. La seconda semifinale, infine, vedrà salire sul palco il sassofonista Ernesto Dolvi e il mimo Silent Rocco, protagonisti di un duello; l’artista di strada Elianto, il performer Amos Massingue dal Mozambico, il carismatico Giulio Maccavino e il poeta Simone Savogin. Chi, tra tutti questi concorrenti, conquisterà la finalissima?

ALESSANDRO BORGHESE GUEST STAR

Durante la seconda semifinale di Italia’s Got Talent 2019 Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi, saranno liberi di regalare la finalissima ad un intero gruppo, ad alcuni concorrenti o a nessuno di loro, ma potranno anche fermare la loro esibizione con il buzzer rosso. Lodovica Comello, invece, ha assegnato il suo golden buzzer facendo salire ad undici il numero dei finalisti a cui si aggiungeranno i 4 Golden Buzzer per un totale di 15 concorrenti che si esibiranno in diretta il 22 marzo. A decretare il vincitore assoluto della nona edizione di Italia’s Got Talent sarà il pubblico attraverso il televoto. Guest star della serata sarà lo chef Alessandro Borghese che eleggerà il miglior giudice di questa edizione di Italia’s Got Talent.



