Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino/ Uomini e donne, video: “Sembrava una morta e…”

Uomini e donne tornerà in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata dedicata al trono classico e al ritorno in studio di una delle coppie che si sono formate in questa prima parte di edizione ovvero Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. I due prenderanno parte alla puntata raccontando quello che è successo dopo la scelta e il loro bacio al castello e sicuramente le rivelazioni non mancheranno. Secondo quanto si evince dal video promo della puntata di oggi sembra che Ivan avrà avuto modo di riscoprire una nuova Sonia: “Sembrava una morta in studio e invece a casa mi risponde, litiga, non sta mai ferma”. Da come i due si abbracciano e si baciano sembra proprio che questo non abbia fermato lo spagnolo che ha visto il suo sentimento crescere tanto da essere sicuro di aver fatto la scelta giusta il mese scorso.

IVAN GONZALEZ DAL VIAGGIO CON SONIA ALL’INCONTRO CON NATALIA

Dal momento della scelta in poi, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono stati sempre insieme in Italia e anche quando lui è tornato in Spagna costretto a fare rientro nella sua Madrid, la sua scelta ha deciso di raggiungerlo per quello che poteva essere il loro primo viaggio insieme. Sonia ha avuto modo di conoscere la famiglia di Ivan e andare a fondo a quelli che sono i legami del tronista con i suoi parenti ma proprio come segno del successo di questo viaggio, Sonia ha deciso di fare un tatuaggio dal significato speciale e i due lo hanno poi mostrato sui social. La corteggiatrice si è tatuato una frase in spagnolo e che riprende proprio qualcosa che è stato già detto mentre Ivan era sul trono:”Nessuno ha detto che sarebbe stato facile”. Nella puntata di oggi i due ribadiranno che il loro rapporto va avanti a gonfie vele ma lo spagnolo avrà modo di pensare anche a Natalia che sarà presente in studio per Andrea. Cosa si diranno i due?

