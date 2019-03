Kikò Nalli, avances a Taylor Mega a Pomeriggio 5/ “È bellissima, mi piace molto”

Si parla di chirurgia nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e tra gli ospiti di Barbara d’Urso è tornata la bellissima Taylor Mega. L’influencer ammette di aver rifatto seno e labbra e, come conferma, la conduttrice manda in onda un filmato che mette in mostra tutte le bellezze della Mega. Bellezze che lasciano senza fiato Kikò Nalli che, in collegamento, si complimenta con Taylor. “Rifatta o non rifatta, devo dire che è bellissima. Da uomo, devo ammettere che è davvero un bel vedere!” L’ex marito di Tina Cipollari fa capire che di certo frequenterebbe Taylor Mega e subito la d’Urso ci mette lo zampino e cerca di combinare l’incontro. Così chiede a Taylor: “Ma Kikò ti piace?” lei “Si, è un bell’uomo. Gli posso chiedere gli anni?” L’hairstylist tentenna un po’, poi ammette “Ho 48 anni”, confessione che un po’ stupisce la Mega, che lo trova più giovane dell’età dichiarata.

TAYLOR MEGA E KIKO’ NALLI POSSIBILE COPPIA?

Ma Barbara d’Urso non si arrende e mette ancora una buona parola per Kikò Nalli con Taylor Mega: “Kikò è perfetto: è single, separato, ha un bellissimo rapporto con la sua ex Tina Cipollari… Poi lavora, è benestante, ha tanti negozi…” L’influencer allora indaga su di lui, chiedendo se è geloso con la sua donna oppure no, “Geloso? Bisogna vedere che tipo di lavoro fa. – replica lui – Però sono uno molto libero e lascio libera l’altra persona.” Kikò tiene però a chiarire che non vuole che una donna esca con lui perché lavora o perché è benestante, ma Taylor taglia corto “Io comunque mi mantengo da sola, nessun problema”.

