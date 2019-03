Lisa Fusco/ La soubrettina sfida gli chic a timone degli shock (Ciao Darwin 8)

Non poteva che essere Lisa Fusco il capitano della squadra degli shock che, nel primo appuntamento di Ciao Darwin 8, sfiderà gli avversari chic. La soubrettina, che qualche mese fa ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma è stata eliminata al primo televoto della stagione, ama distinguersi soprattutto per i suoi chiacchieratissimi outfit e per quelle acconciature che sfoggia da tempo immemore con disinvoltura. Un look originale, spesso accompagnato da fiocchi, paillette e decollete tacco 12 con enormi plateau, alle quali la showgirl partenopea non rinuncia neanche quando le chiedono di esibirsi con quello che, a tutti gli effetti, è il suo cavallo di battaglia: la spaccata. La sua popolarità ha infatti avuto un’impennata nel 2015, quando, realizzando una spaccata in diretta nel programma Mezzogiorno italiano di Rai 1, ha avuto un brutto infortunio.

Il suo segreto di bellezza

In virtù dei suoi chiacchieratissimi look, Lisa Fusco non rinuncia all’attività di Influencer: sui social non perde mai occasione per condividere, con i suoi oltre 60 mila followers, dritte di bellezza tutte provenienti dal suo personale taccuino. Il segreto per avere un volto più rilassato, una pelle liscia e vellutata e un incarnato più sano? Secondo la soubrettina consiste nell’assunzione quotidiana del pomodoro, ma non un pomodoro qualunque, bensì il cosiddetto “pomodoro a piennulo”, tanto caro in moltissime regioni d’Italia. È infatti questo, secondo la Fusco, l’elisir di eterna giovinezza, da servire almeno una volta al giorno, accompagnato possibilmente da spaghetti. “È inutile andare in farmacia a comprare un prodotto anti age”, conferma la Fusco sul suo profilo social, “vi dico il segreto che nessuno vi svelerà […] il segreto per non invecchiare mai”. E sui social sono in molti a pensarla come lei: “Lisetta sono pienamente d’accordo su tutto quello che hai detto”, “Ma quanto sei matta, come farei senza di te?”.

La polemica con Alberto Gottardo

Lisa Fusco non perde mai occasione di difendere le sue origini partenopee e di recente, in occasione di una diretta di Pomeriggio 5, si è scagliata contro Alberto Gottardo, il giornalista e conduttore che lo scorso gennaio, rispondendo a un radioascoltatore napoletano nel programma radiofonico La Zanzara, ha dichiarato: “Napoletani non perdete il cuore, la vostra grande virtù, vi rimane solo la monnezza e la camorra. Il cuore è l’unico vantaggio che avete in Italia. Rimanete umani”. Immediata la replica della celebre soubrettina, che nel salotto di Barbara D’Urso ha difeso a spada tratta Napoli e i suoi abitanti. “Qualcuno ha detto che se i napoletani perdono il buon cuore gli rimane solo camorra e immondizia – si legge in un post su Instagram – Gli ho risposto che sono invidiosi”.





