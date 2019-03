LUCA CAPUANO A VIENI DA ME/ “La mia vita è un caso, non avrei mai pensato…”

Sono cassetti ricchi di ricordi quelli della cassettiera di Luca Capuano che, a Caterina Balivo, spiega di aver fatto l’attore per caso. “Ho iniziato a fare l’attore per caso perché volevo essere indipendente e cominciai a lavorare nella moda. Dopo aver fatto il servizio militare a Roma, decisi di iscrivermi all’università. Un mio amico, però, seguiva un corso di recitazione e decisi di provare e c’era Fioretta Mari. Io non ho mai pensato che questo potesse diventare il mio mestiere perché, da persona pragmatico, non potevo accettare di poter fare un lavoro così precario. Poi cominciai a lavorare a teatro e, spettacolo dopo spettacolo aumentava l’autostima e ho continuato”, racconta l’attore che conquistò il grande pubblico nel 2005 con la fiction “Orgoglio”. Tra le tante persone importanti della sua vita c’è sicuramente la mamma a cui l’attore è estremamente legato: “Mia madre è una donna molto apprensiva. La notte dell’incidente in cui rischiai la vita si svegliò e mi chiamò perché aveva avuto una sensazione strana. Al telefono, quella notte, rispose un mio amico e le disse che avevamo avuto un incidente. Abbiamo un rapporto viscerale”, conclude Capuano.

LUCA CAPUANO E IL PARADISO DELLE SIGNORE

Dopo aver raccontato il suo amore per la musica, Luca Capuano torna a Vieni da me per discutere della decisione della Rai di chiudere la soap opera “Il Paradiso delle Signore” nonostante il successo ottenuto. Luca Capuano così come gli altri attori della soap opera di Raiuno si sono congedati pubbicando sui social alcuni momenti dell’ultimo giorno di set. Le ultime puntate de Il Paradiso saranno trasmesse a maggio ed oggi, Luca Capuano, a Caterina Balivo, è pronto a raccontare la propria delusione per una scelta che ha spiazzato non solo tutto il cast degli attori, ma anche chi lavorava dietro le quinte. Proprio a Vieni da me, Capuano aveva raccontato la propria soddisfazione per i lavoro che stava facendo nella soap. Dopo aver lavorato a Centrovetrine conquistando il successo e la popolarità, Luca Capuano aveva scelto di tornare a lavorare in una soap che, purtroppo, ha già chiuso i battenti.

LUCA CAPUANO: L’AMORE PER LA MOGLIE CARLOTTA LO GRECO

Luca Capuano è così pronto a tuffarsi in nuovi progetti professionali tra i quali potrebbe esserci ancora il teatro dopo il successo ottenuto con lo spettacolo teatrale Call Center 3.0 in cui recita accanto a Franco Oppini e Milena Miconi. Nel frattempo, si gode i momenti felici con la moglie Carlotta Lo Greco e i figli. Proprio alla sua dolce metà, in un post pubblicato su Instagram, ha dedicato delle splendide parole d’amore. “Il nostro primo viaggio insieme, tutto parte da qui, incrociammo le nostre anime dando vita al nostro amore. Poco dopo quella fantastica esperienza, appresi la notizia che sarei diventato padre. Un’emozione unica che porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo Nuvola”, ha scritto l’attore.



