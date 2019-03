Luca Laurenti/ Bonolis: “Un cataclisma al quale sopravvivo da 32 anni” (Ciao Darwin)

Sarà ancora una volta Luca Laurenti ad affiancare Paolo Bonolis nell’affascinante viaggio di Ciao Darwin 8, alla scoperta delle fasi più interessanti dell’evoluzione umana. Il sodalizio artistico tra i due conduttori è infatti oggi più solido che mai e, a dispetto dei rumors su una loro presunta rottura, continuano a regalare quotidianamente al loro pubblico uno spettacolo degno di nota. Il celebre “Maestro” di Calane 5 affianca infatti Bonolis anche nel programma preserale “Avanti un altro”, contribuendo, di fatto, a quel prezioso e dissacrante micromondo tutto da ridere che ogni sera incanta in media 4 milioni di telespettatori. Quali saranno le sorprese che i due mattatori di Mediaset riserveranno al loro pubblico nella nuova e attesissima stagione di Ciao Darwin? E quale sarà il ruolo riservato alla storica spalla di Paolo Bonolis?

Paolo Bonolis: “Luca laurenti? Ci ho fatto il callo a schivare…”

A svelare qualche piccolo dettaglio su Luca Laurenti, sul suo ruolo nella nuova stagione di Ciao Darwin e sul sodalizio artistico più amato dagli italiani è stato Paolo Bonolis, che a un passo dalla prima puntata di questa sera, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Laurenti è un cataclisma al quale sopravvivo da oltre 32 anni – ha rivelato il conduttore – Ci ho fatto il callo a schivare i colpi di imprevedibilità che mi propone. Ad addomesticarli”. Bonolis conferma inoltre che il rapporto che li lega – e che è tanto gradito al pubblico di Canale 5 – resterà del tutto intatto: “A noi piace quest’aspetto surreale dello show – conferma Bonolis – ci divertiamo a non prendere troppo sul serio ciò che spesso viene preso troppo sul serio. Inutilmente”. Dal loro rapporto professionale, col tempo è nata un’amicizia, nonostante i gossip su un presunto litigio, che i due non hanno mai confermato.

Luca Laurenti e il rapporto con Paolo Bonolis

Il rapporto professionale tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis, nel corso degli anni, ha subito una profonda trasformazione: i due mattatori di Canale 5 hanno infatti dato il via a una splendida amicizia, che oggi è al centro dei loro fortunati programmi. Un successo stratosferico, un sodalizio che non sembra avere fine e un’amicizia profonda e duratura; c’è qualcosa, però, che Paolo Bonolis potrebbe non perdonare al suo compagno di avventure, così come rivela in una recente intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni: “Arrivare in ritardo – conferma il conduttore – Infatti non lo fa, è puntualissimo, un professionista rigorosissimo”. Luca Laurenti oggi è legato a Raffaella Ferrari, conosciuta nel 1994 proprio grazie a Paolo Bonolis e dalla quale, dopo circa tre anni di relazione, ha avuto un figlio, Andrea.



