Luigi Mastroianni e Irene Capuano/ Confronto con Valentina Galli a Uomini e Donne

Tra gli ospiti della nuova puntata di Uomini e Donne c’è una delle coppie appena formatesi. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, ormai insieme da qualche settimana. Il primo a fare il suo ingresso in studio è Luigi Mastroianni ma senza Irene. Tutto perchè a Uomini e Donne c’è anche la ragazza che lui ha deciso di non scegliere, ovvero Valentina Galli. Il primo confronto tra i due dal momento della scelta, anche se Valentina ha già avuto modo di sfogarsi alle pagine del Magazine di Uomini e Donne. “A dire il vero ero convinta da tempo che avrebbe scelto Irene. – ha ammesso l’ex corteggiatrice – Nelle ultime puntate avevo capito che persona avessi di fronte: un ragazzo poco sicuro di sé stesso e di quello che voleva. Luigi cercava una storia bella e aveva paura di non poterla avere con me. Con il senno di poi ho fatto bene a non baciarlo.”

IRENE E LUIGI, AMORE A GONFIE VELE DOPO UOMINI E DONNE

Subito dopo il confronto tra Valentina Galli e Luigi Mastroianni, nello studio di Uomini e Donne farà il suo ingresso anche Irene Capuano. I due ragazzi racconteranno come stanno procedendo le cose, cosa già accennata attraverso il magazine dove Irene ha ammesso “Vogliamo stare insieme a tutti i costi, piano piano troveremo le occasioni per fare tutte le presentazioni ufficiali anche con i nostri amici. Non abbiamo paura di questi passi importanti: entrambi abbiamo voglia di una storia seria”. E in effetti i due stanno trascorrendo romantici giorni a Verona, poi a Venezia come testimoniano alcuni scatti pubblicati negli ultimi giorni sui profili Instagram dei diretti interessati.

