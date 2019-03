Madre Natura, chi è? Ciao Darwin 2019/ Una diversa a puntata: parla Sonia Bruganelli

Madre Natura è forse ciò che anima di più l’attesa di Ciao Darwin 2019 che torna stasera, venerdì 15 marzo 2019, con la sua nuova stagione. Naturalmente, oltre a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, arriverà anche la nuova Madre Natura e il web, sta già impazzendo per scoprire di chi possa trattarsi. L’ultima volta questo ruolo era stato ricoperto da Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Francesco Monte che, una volta conquistato questo compito, è volata dritta all’Isola dei Famosi e il resto è già storia, compresa la sua attuale relazione d’amore con Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede. Chissà a questo punto, se la nuova giovane prescelta, avrà la sua stessa fortuna! Il sottotitolo della trasmissione è “Terre desolate”, esattamente come il famoso romanzo di Stephen King. Proprio per questo motivo, l’intento è quello di potere esplorare territori e scenari televisivi da fine del mondo, necessariamente divertenti e sicuramente molto dissacranti. Lo show, fin dalla sua prima edizione che data 1998, ci ha abituato ad osservare con occhi ironici anche gli aspetti più pittoreschi dell’umanità.

Chi è Madre Natura? Una diversa a puntata

“Mi piace mettere a confronto vari gruppi sociali: belli contro brutti, giovani contro maturi, tecnologici contro tradizionalisti… Non tanto per aizzarli allo scontro, quanto per smussarlo”, ha spiegato Paolo Bonolis intervistato per TV Sorrisi e Canzoni. “Così, quando si scherza insieme gli uni contro gli altri, magari si scopre che quelli diversi da noi non sono poi così male”, ha aggiunto. Nella prima puntata di Ciao Darwin 2019, lo scontro sarà tra Chic e Shock e in questo esordio, avremo il piacere di scoprire anche il nuovo volto di Madre Natura. Torna il gioco “A spasso nel tempo”, che lancia i personaggi in epoche storiche differenti, così come il “Faccia a faccia” e il quiz dei “Cilindroni”. La moglie di Bonolis, ha svelato alcuni dettagli proprio su Madre Natura, durante i casting: “Quest’anno le splendide depositarie del meccanismo della casualità saranno una a puntata”, ha anticipato Sonia Bruganelli. Quindi gli uomini presenti e il pubblico da casa, potranno rifarsi gli occhi con più di una bellezza.

