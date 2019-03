Natalia Paragoni/Uomini e Donne: “Andrea Zelletta? In questo momento mi sceglierebbe”

Natalia Paragoni, dopo aver chiuso i suo percorso come corteggiatrice di Ivan Gonzalez, torna a corteggiare Andrea Zelletta il cui arrivo sul trono di Uomini e Donne ha stravolto la giovane corteggiatrice che ha deciso di lanciarsi ne buio e scegliere la strada più difficile mettendosi nuovamente in gioco per corteggiarla. Una decisione che ha scatenato una serie di critiche nei confronti di Natalia che, oggi, risponde dalle pagine di Uomini e Donne Magazine. “Credo che le persone in studio, prima di giudicare, dovrebbero ricordarsi che, la scelta di abbandonare il percorso con Ivan per corteggiare Andrea è stata quella meno comoda che potessi fare” – dice Natalia che poi aggiunge – “mi sono sentita dire che il mio obiettivo era quello di interpretare la parte della corteggiatrice contesa tra due uomini, ma nessuno ha capito che la strada più facile sarebbe stata arrivare a farmi scegliere da Ivan”. Natalia ritiene dunque di essersi dimostrata sincera e di essere rimasta fedele ale sue sensazioni senza prendere in giro nessuno.

NATALIA PARAGONI: IL MESSAGGIO PER ANDREA ZELLETTA

Natalia Paragoni non ha alcuna intenzione di arrendersi: il suo obiettivo è riuscire a conquistare il cuore di Andrea Zelletta che, tuttavia, nonostante abbia un evidente interesse nei suoi confronti, non ha intenzione di renderle la vita facile. Natalia, però, è convinta che il tronista la stia semplicemente provocando. “Lui sa che io sono una persona molto sicura di me e una donna che non si accontenta. Ha capito che mi piace essere messa al primo posto sia in quello studio che nella vita di tutti i giorni e, questo, credo gli piaccia, così come il mio essere ambiziosa e cercare il contatto“, spiega la giovane corteggiatrice che spera che il tronista segua il cuore e non si faccia condizione dai commenti della gente anche se la corteggiatrice dice di essere “convinta che, dopo aver ascoltato gli attacchi in studio, si allontanerà da me”.

NATALIA PARAGONI: “IN QUESTO MOMENTO ANDREA ZELLETTA MI SCEGLIEREBBE”

Pur avendo paura di andare incontro ad un palo, Natalia Paragoni è sicura che, se la scelta fosse domani, Andrea Zelletta lascerebbe lo studio di Uomini e Donne sicuramente con lei. “Per quello che proviamo quando stiamo insieme, in questo preciso momento, se dovessero comparire le sedie rosse al centro dello studio, pur essendo ancora prematuro, credo scegierebbe di uscire con me” – confida Natalia – “Non mi voglio nascondere dietro a un dito. Sicuramente ora che è andato via Ivan sa per certo che sono lì per lui ed essendo l’unico tronista si sentirà più al centro dell’attenzione”, conclude la Paragoni che spera di poter far entrare Andrea nel suo mondo.



