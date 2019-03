Raffaella Paleari, chi è/ Video, “sono tutta bagnata: figura di mer*a” (Ciao Darwin)

Momenti a dir poco esilaranti quelli vissuti nella prova del viaggio del tempo di Ciao Darwin. Protagonista della squadra degli “Chic” è stata Raffaella Paleari, una concorrente che di “chic” in realtà ha dimostrato di avere ben poco! Siparietto eccezionale quello andato scena di fronte alla mitica scena di “Ieri, oggi e domani”in cui Sofia Loren stuzzica Marcello Mastroianni facendolo letteralmente impazzire in uno spogliarello passato alla storia. Bonolis chiede come va a finire tra i due attori e la risposta della Paleari più che chic è choc:”Lui non ce la fa! Stiamo assistendo ad un dramma dell’impotenza?”. Bonolis incredulo le ricorda che questa non è una seduta terapeutica e le chiede se le è capitato di vivere delle situazioni simili e l’apparente ingenua Raffaella scatena la reazione rabbiosa dell’orgoglioso pubblico in studio quando dice che sì, le è successo, soprattutto con dei maschi italiani…

Raffaella Paleari a Ciao Darwin

Ma il meglio, o – per vederla dal punto di vista della Paleri – il peggio doveva ancora venire. Prima le difficoltà a cavalcare un pouf al netto dei continui incoraggiamenti di Bonolis (“Vada, vada! Ma cosa sta facendo signora?”), poi la caccia alle saponetta in una vasca occupato da un ragazzo e una ragazza più svestiti che il contrario. Ecco, qui Raffaella è apparsa potremmo dire “confusa”, andando a tastare proprio laddove Bonolis le aveva sconsigliato. La gaffe, terribile, era proprio dietro l’angolo: “Sono tutta bagnata!”, ha urlato l’ingenua – o forse consapevole e geniale – Raffaella, prima di rendersi conto lei stessa dell’ambiguità della sua battuta e dire:”Che figura di mer*a!”. Rientro in studio con tanto imbarazzo, ma Bonolis la tranquillizza a modo suo:”Tranquilla signora dopo tutto quello che ha fatto si vergogna adesso?”

Io in ogni giorno della mia vita. #CiaoDarwin pic.twitter.com/4VGkTHbjsI — Lorenzo Rossi (@LorenzoRossi91) 15 marzo 2019





