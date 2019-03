Sanremo Young 2019, la finale/ Diretta e vincitore: Raoul Bova e Cocciante ospiti

Dopo quattro, intense serate, Sanremo Young 2019 è pronto a decretare il vincitore che conquisterà il diritto di accedere a Sanremo Giovani. Venerdì 15 marzo, in prima serata su Raiuno, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, Antonella Clerici conduce il quinto ed ultimo appuntamento con il teen talent che ha portato a sfidarsi giovani cantanti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Nell’attesissima finale non mancheranno le emozioni e le grandi sorprese per i quattro concorrenti che, a colpi di canzoni, cercheranno di conquistare, per l’ultima volta, il cuore del pubblico a casa che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto e i giudici dell’Academy che, nelle prime quattro serate, non hanno risparmiato complimenti, ma anche critiche ai giovani cantanti in gara.

I FINALISTI, CHI VINCERÀ?

Sono quattro i finalisti che, questa sera, saliranno sul palco di Sanremo Young 2019 per sfoggiare il proprio talento e salire sul gradino più alto del podio conquistando così il titolo di vincitore del teen talent di Raiuno. A sfidarsi saranno: Eden da Pomezia alle porte di Roma, Giuseppe Ciccarese da Brindisi, Kimono da Civitanova Marche in provincia di Macerata, Tecla Insolia da Piombino, in provincia di Livorno. I quattro cantanti finalisti si esibiranno in varie prove musicali e la classifica finale sarà il risultato combinato del televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0) e del voto dell’Academy composta da Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia. Al termine di tutte le esibizioni saranno annunciati i quarto e il terzo classificato mentre i primi due saranno annunciati in ordine alfabetico. Antonella Clerici darà così il via a final countdown, dove i primi due classificati si sfideranno nel “match” finale. Il vincitore assoluto sarà decretato unicamente dal televoto.

SANREMO YOUNG 2019: TUTTI GLI OSPITI

Grandi ospiti musicali e non per la finalissima di Sanremo Young 2019. Il primo a salire sul palco del Teatro Ariston sarà uno degli attori più amati dal pubblico italiano ovvero Raoul Bova, protagonista di tantissimi film famosi come Sotto il sole della Toscana, accanto a Diane Lane, Alien Vs. Predator, The Company, con Chris O’Donnell e Michael Keaton o The Tourist, accanto a Johnny Depp. Sul palco dell’Ariston, naturamente, non possono mancare gli ospiti musicali e così, questa sera, a duettare con i giovani cantanti in gara saranno Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci e Shade mentre il super ospite sarà una leggenda della musica italiana come Riccardo Cocciante. Ad accompagnare gli ospiti e i giovani artisti sarà, come sempre, la SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso mentre le esibizioni saranno rese più frizzanti ed emozionanti dale coreografie di Daniel Ezralow.





© RIPRODUZIONE RISERVATA