The Voice Of Italy 2019/ Giudici: Morgan, Lamborghini-Pequeno e new entry inaspettata

Dopo mesi di possibilità, indiscrezioni e anticipazioni più o meno veritiere, The Voice Of Italy 2019 ha finalmente i quattro giudici ufficiali. Di recente, si era anche ipotizzato di un doppio ruolo da parte di Simona Ventura che avrebbe potuto essere sia conduttrice che giudice pronta a fare le sue scelte seduta sulla famosa poltrona girevole. In queste ore invece, sono stati resi noti i nomi dei quattro giudici e tre di loro giravano ormai da molto tempo. Stiamo infatti parlando di: Morgan, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio. Proprio quest’ultimo è stato chiamato per sostituire Sfera Ebbasta, eliminato dal programma di Rai2 per via della tragedia di Corinaldo. A tal proposito, il cantante non deve averla presa bene tanto che, anche di recente ha detto la sua pubblicando il nuovo brano “Mademoiselle” dove dice: “Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta non di tutto quello che gli manca / Qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me / Tutti puntano il dito perché fumo, perché bevo, perché spendo ‘sto cash / Chiamano la polizia e dicono che è colpa mia, ma nelle tasche non ho nulla”.

The Voice Of Italy 2019, ecco i 4 giudici ufficiali

Anche Carlo Freccero, direttore di Rai2, aveva mostrato sdegno per la decisione da parte dei piani alti, di “depennare” Sfera Ebbasta dalla nuova edizione di The Voice Of Italy 2019, tanto da affermare: “Su una tv pubblica non ci può essere un rapper? Che facciamo il servizio pubblico dell’ordine morale?”. Nelle ultime ore, anche Simona Ventura ha ufficializzato il quartetto di giudici, pubblicando un collage su Instagram dove ha scritto: “Habemus Giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi quattro coach di The Voice Of Italy! Ai già ottimi Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno si aggiunge Gigi D’Alessio. Quattro artisti e quattro modi di intendere la musica complementari ma diversi!! Ora si che la musica torna a battere su Rai Due”. Gigi D’Alessio, chiamato in corsa per sostituire il trapper, si è detto felice di questa occasione, tanto da confidare su Twitter: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura per condividere con i partecipanti la grande magia della musica”.





