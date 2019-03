Tiziana Rivale a Ora o mai più 3?/ “Non voglio essere impallinata come la Milani!”

Tiziana Rivale a Ora o mai più 3? Forse, ma non come concorrente. Sono queste le dichiarazioni che la cantante ha rilasciato a TvBlog oggi in risposta a quelle che sono state le dichiarazioni del suo conduttore ovvero Amadeus. Proprio quest’ultimo si era detto favorevole alla partecipazione di Tiziana Rivale nella confermatissima terza edizione del suo talent show vip ma a quanto pare lei non solo non ci sarà, almeno non come allieva, ma lo ha già fatto presente nei mesi scorsi. Secondo quanto rivela la cantante sembra che la produzione del programma l’abbia già contattata lo scorso dicembre per chiederle di partecipare alla seconda edizione ma ricevendo un sonoro no come risposta almeno nei panni di allieva: “Volevo precisare che sono stata già contattata per l’edizione appena andata in onda di Ora o mai più per partecipare come allieva… ho rifiutato e ho preferito senza dubbio accettare l’invito per una tournée in Messico proprio nel periodo in cui doveva andare in onda la trasmissione”.

TIZIANA RIVALE DICE NO

A disturbare Tiziana Rivale non è il programma in sé visto che, nella stessa intervista rilasciata a TvBlog, poi continua spiegando che parteciperebbe come ospite ma non come allieva perché non le “sono piaciuti i modi con cui i miei colleghi hanno interagito tra loro e come hanno inferito su Donatella Milani“. La cantante è convinta che non abbia bisogno di fare marchette per restare a galla e lo stesso titolo della trasmissione la infastidisce etichettandolo come “umiliante”: “Non voglio essere messa li come un bersaglio pronto ad essere impallinata. Io non ho bisogno di imparare a cantare“. La Rivale non si è mai fermata e anche se in Italia la televisione sembra essersi dimenticata di lei, la sua carriera è andata avanti soprattutto grazie al grande successo ottenuto all’estero mentre nel suo Paese viene “considerata come l’ultima ruota del carro. Non sono mai stata raccomandata e questo si nota. Grazie a Dio i fans non mi mancano”. Qualcuno al noterà adesso?

