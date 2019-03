Uomini e Donne / David e Cristina, arriva il lieto fine? Rivelazioni e…(Trono Over)

Sembravano essere pronti a lasciare lo studio di Uomini e Donne insieme, invece nelle ultime puntate tra David e Cristina ci sono stati solo scontri e un importante allontanamento. D’altronde, il cavaliere del trono Over ha svelato un forte interesse per Ida Platano con la quale è anche uscito. Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, Cristina ammette di esserci rimasta molto male: “Mi ha fatto male perché due settimane fa era stato lui a chiedermelo e quindi ora ho paura che Ida gli piaccia davvero e non sia solo un “modo” per mettermi alla prova e per smuovermi un pochino o una sorta piccola ripicca nei miei confronti. – e aggiunge – Quindi o il sentimento che ha per me è andato a scemare oppure questa persona gli piace davvero. Quando li ho visti al centro dello studio sorridenti ė stato per me molto doloroso”.

DAVID E CRISTINA, UN’ALTRA CHANCE PER LA COPPIA

Nonostante David abbia palesato un interesse per Ida Platano, ammette di non aver chiudo del tutto la porta a Cristina, per la quale è chiaro provi ancora dei sentimenti che, nel corso delle prossime puntate, potrebbero comunque evolversi. Ecco perché, di fronte alla decisione di Cristina di rimanere in studio, lui ammette: “Penso che lei abbia fatto la cosa giusta, quello deve fare una persona che ha intenzione di dimostrare a un’ altra il propro interesse, se poi questo interesse è reale lo scoprirò, a questo punto, solo col tempo.” Ed ecco, infati, che aggiunge: “Io non ho chiuso nessuna porta, per me il rapporto con Cristina non è finito anche perché provo ancora dei sentimenti per lei e questi non cambiano di certo dall’oggi al domani. Anche se con alcuni atteggiamenti, Cristina ha smorzato Il mio entusiasmo”.

