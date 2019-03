Uomini e Donne/ Davide Di Geso “lascia” Angela per Giulia? Lo smacco (Trono Classico)

L’arrivo di Giulia Cavaglià nello studio di Uomini e Donne ha scombussolato gli equilibri che si erano creati. A risentirne è infatti il trono di Angela Nasti, visto che alcuni dei suoi corteggiatori hanno subito trovato nella nuova arrivata una ragazza che potrebbe piacere. Non solo Manuel Galiano, che Giulia ha ammesso di aver conosciuto tempo prima e di aver anche apprezzato, ma anche Davide Di Geso sembra essere rimasto abbastanza colpito dalla Cavaglià. Lo ammette alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, dove svela: “Giulia ha scombussolato un po’ tutto. Non ho seguito il suo percorso con Lorenzo, ma per come è apparsa durante il confronto in studio mi ha fatto un’ottima impressione.” Così ammette: “Ho rivisto in lei alcuni lati caratteriali della mia ex, quelli che mi hanno fatto innamorare, come il suo essere donna e il saper tirare fuori gli attributi. Mi ha lasciato molta curiosità.”

DAVIDE DI GESO TRA ANGELA E GIULIA

Parole, quelle di Davide Di Geso, che potrebbero anticipare un’uscita in esterna con Giulia Cavaglià nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne. Ma lascerà davvero perdere Angela Nasti? Al momento, l’interesse per lei sembra comunque essere forte. Infatti il corteggiatore svela di non essere preoccupato dal fatto di non essere il suo prototipo di ragazzo: “No, anzi mi motiva. – ammette – Credo che la complicità caratteriale abbia un peso più importante e possa aiutare con il tempo persino a far scattare una forte attrazione fisica.” Ciò che tuttavia appare certo è che nello studio di Uomini e Donne le due troniste, Angela e Giulia, potrebbero contendersi più di un corteggiatore. Le scintille sono assicurate.

