Vincitore Sanremo Young 2019/ Chi è Eden, Tecla Insolia, Kimono o Giuseppe Ciccarese?

Stasera, venerdì 15 marzo, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la finalissima della seconda edizione di Sanremo Young 2019. Il programma musicale condotto da Antonella Clerici, dopo le precedenti quattro puntate, ha finalmente i suoi finalisti: Eden, Tecla Insolia, Kimono e Giuseppe Ciccarese. Uno tra di loro, sarà il vincitore dell’intera competizione e parteciperà di diritto alle selezioni di Sanremo Giovani nella categoria nuove proposte, per cercare di accaparrarsi un posto al Festival di Sanremo 2020 tra i Big. Il programma anche oggi, verrà mandato in onda rigorosamente in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Durante la semifinale del passato 8 marzo, erano rimasti in gara sei concorrenti: Giovanna Camastra, Giuseppe Ciccarese, Beatrice Zoco, Tecla Insolia, Kimono e Eden. Gigi D’Alessio, protagonista dello showdown, ha poi decretato il quartetto di finalisti. Ma da dove arrivano i quattro giovani cantanti che si stanno giocando la prima posizione?

Vincitore Sanremo Young 2019: chi trionferà?

Partiamo da Tecla Marianna Insolia. Cantante di appena 15 anni, viene da Varese. Allieva dell’Accademia Le Muse dal 2014 e fa parte dell’Agenzia Gianna Martorella Management. Giuseppe Ciccarese ha 14 anni ed ha origini pugliesi. Vive con mamma Angela, papà Carmine e la sorella a Villa Castelli, un piccolo paesino vicino Brindisi. Frequenta il secondo anno del Liceo Scientifico e suona la chitarra. Da circa tre anni è iscritto della Village Music Academy. Tra i suoi artisti preferiti segnaliamo: Michael Jackson, Janis Joplin, Fabrizio Moro, John Lennon e Rino Gaetano. Eden Lorenna, in arte Eden, ha 17 anni ed è nato a Pomezia, un comune in provincia di Roma. Frequenta il terzo anno del liceo turistico internazionale. Ama follemente la musica fin da bambino grazie alla sua mamma. I generi musicali preferisce sono la lirica e il pop. Sofia Tornambene, in arte Kimono, ha 16 anni e viene da Civitanova Marche, studia canto da ben 8 anni ed in passato ha partecipato anche al Tour Music Fest. Chi sarà il vincitore di questa seconda edizione? Lo scopriremo alla fine di questa serata.

