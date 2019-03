Alessandro Casillo ha lasciato la scuola?/ Piange e scappa prima di… (Amici 2019)

Ancora è tutto da scrivere per Alessandro Casillo. Il cantante noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Io Canto, è arrivato ad Amici 2019 come il nuovo Irama pronto a cancellare il suo passato per segnare una svolta decisiva nella sua carriera. Gli ottimi voti dell’inizio hanno via via lasciato spazio alla sufficienza e alle polemiche soprattutto con i professori di canto Rudy Zerbi e Alex Britti che hanno fatto presente questo ad Alessandro ma senza ottenere molto se non una sorta di limbo da cui sembra ormai impossibile uscire. Alessandro è convinto che i professori non lo apprezzino ormai per partito preso o, comunque, per una questione di gusti personali e lui stesso lo ha fatto presente in più di un’occasione ma senza riuscire a cambiare le cose. Britti e Zerbi lo hanno invitato a fare e scrivere musica mettendo da parte i pettegolezzi e le lamentele ma quello che è venuto fuori è solo l’ennesimo scontro che non ha portato da nessuna parte. E adesso? Secondo le prime anticipazioni sulla puntata di oggi riportate dal Vicolodellenews, sembra che Alessandro sarà assente in puntata e che qualcuno vocifera che sia andato via dallo studio in lacrime prime della registrazione ma che niente è stato detto su di lui. Sarà vero? La produzione deciderà di mandare in onda scene che chi era presente alla registrazione non ha visto?

L’INCONTRO CON RUDY ZERBI

Il problema è che Alessandro Casillo è uno dei pochi ragazzi di Amici 2019 che non ha ancora la felpa verde e questo, a pochi giorni dal serale, è diventato un vero e proprio problema e lui lo sa bene. Dopo la puntata di sabato scorso, il cantante si è nuovamente ritrovato triste e solo per non aver ottenuto l’accesso all’esame davanti alla commissione e l’unica a consolarlo è stata l’amica di sempre (o quasi) Giordana Angi. La cantante ha promesso di non lasciarlo più solo e questo ha cercato di fare in questi giorni ma presto Rudy Zerbi è tornato all’attacco con tanto di maglia verde in mano pronto a spronare i ragazzi che non hanno ancora avuto accesso al serale. “Se siete nella scuola di Amici qualcosa avete tutti ma se non avete la felpa verde qualcosa ancora manca”, con queste parole il professore ha affrontato i ragazzi che ancora non l’hanno ottenuta e proprio Alessandro gli ha risposto: “La felpa verde è quello che mi serve per fare quello che amo nella mia vita”. Rudy però gira il dito nella piaga dicendo che tutti quelli che preferiva sono al serale e adesso “spetta a voi farmi cambiare idea facendo qualcosa di importante e interessante”.

I CONSIGLI DI TIMOR E VERONICA PEPARINI

I professori adesso devono sciogliere i loro dubbi e per questo in settimana tutti hanno incontrato tutti e anche Veronica Peparini ha deciso di raggiungere Alessandro Casillo in sala canto per parlare con lui: “Io sono convinto che avrei dovuto dare di più e certe cose le ho capite dopo molto tempo e io sono tanto convinto su quello che vorrei fare, vorrei che la musica fosse il mio lavoro, vorrei vivere di questo anche se so che questa non è l’unica occasione di una vita e non dovrò deprimermi ma me lo auguro”. A questo punto Alessandro canta per la Peparini che lo trova interessante e, soprattutto, emozionante. Lui finalmente ammette di stare bene con se stesso e sicuramente è questo che traspare. Anche Timor Steffens ha fatto lo stesso convinto che il cambiamento ci sia stato ma che sia arrivato tardi e che se lui fosse partito dal presupposto che se lo avesse fatto prima la sua crescita sarebbe stata migliore di quella che c’è stata ma le cose non sono andate bene e l’esibizione, almeno la prima, non ha convinto Timor. Clicca qui per vedere il video del momento.



