Alessia Marcuzzi via dall’Isola dei Famosi 2019?/ “Chi ti abbandona nel bisogno…”

Alessia Marcuzzi lascia L’Isola dei Famosi? A poche ore dal ritorno del reality di Canale 5 in prima serata, sembra proprio che la conduttrice non sia più così superiore a tutto quello che è successo intorno a lei in queste settimane. La conduttrice ha preso in mano la nuova edizione del programma convinta di poter cancellare quello che è successo l’anno scorso con Francesco Monte e la droga ma così non è stato visto che non solo quel fantasma è tornato a bussare alla sua porta con la denuncia di Monte ai danni della Henger (e relative interviste tv) ma anche con quello che è successo dopo dall’addio alle Polene (sparite nel nulla dopo il polemico “attentato” della Cipriani ai danni del Divino Otelma) al Fogligate. Riccardo Fogli è stato al centro di gossip e pettegolezzi che hanno portato Karin in Honduras, pronta a promettere di amarlo alla follia, e che ha visto anche Fabrizio Corona protagonista.

LO SFOGO DI ALESSIA MARCUZZI

Dopo le polemiche sulla questione è calato il silenzio e mentre l’ex re dei paparazzi si è ripulito la coscienza, forse, a Non è la d’Urso, Alessia Marcuzzi ha chiesto scusa a Riccardo Fogli in diretta lunedì scorso. Rimane il fatto che qualcuno ha perso la testa e che proprio la rete del Biscione ha allontanato il capoprogetto e gli autori del programma, lo stesso destino toccherà proprio ad Alessia Marcuzzi? In molti non avrebbero voluto rivederla al timone del programma quest’anno e adesso chiedono la sua testa, ma davvero Mediaset rinuncerà a lei? Un piccolo, possibile, indizio arriva dai social e dalle sue storie in cui ha condiviso un pensiero dal retrogusto un po’ amaro: “Non dimenticare mai chi c’era quando hai avuto bisogno”. Si rivolge proprio a qualcuno che in queste ore le ha voltato le spalle? Ecco di seguito il suo messaggio:





